پایان فرار سرکرده باند کلاهبرداری اسکیمری در لرستان/دستگیری باند ۴ نفره کلاهبرداری اینترنتی

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر" امروز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی رسیدگی تخصصی به پرونده یک باند ۴ نفره کلاهبرداری اینترنتی به روش اسکیمری، مأموران پلیس فتا استان با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و تحقیقات گسترده موفق شدند ۳ نفر از اعضای این باند را دستگیر کنند.

وی افزود: سرکرده این باند که پس از دستگیری سایر اعضا متواری و تحت تعقیب پلیس قرار داشت، با اشراف اطلاعاتی مأموران جان‌برکف پلیس فتا استان، در یکی از مناطق کوهستانی شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس و مواجهه با مستندات به فعالیت‌های مجرمانه خود و مشارکت در کلاهبرداری‌های اینترنتی اعتراف کرد.

وی بیان داشت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد این باند در چهار استان کشور فعالیت مجرمانه داشته و تاکنون ۳۱ نفر از مالباختگان شناسایی شده و تلاش برای شناسایی سایر مال‌باختگان در سراسر کشور ادامه دارد.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با دستور قضائی روانه زندان شد.

سردار هاشمی‌فر در پایان با هشدار به مجرمان و سودجویان فضای مجازی تأکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از توان تخصصی، تجهیزات نوین و اشراف اطلاعاتی، هیچ‌گونه حاشیه امنی برای مجرمان سایبری قائل نیست و افرادی که بخواهند با سوءاستفاده از بسترهای اینترنتی به حقوق شهروندان تعرض کنند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

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