تولید ۵۶۳۶ تن ماهی سردابی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، مهری محمودی با اعلام این خبر افزود: این میزان تولید حاصل رهاسازی سه میلیون و ۳۶۵ هزار قطعه ماهی در ۳۲۳ سایت پرورش ماهی طی سال گذشته بوده که در مقایسه با سال قبل، رشد ۲.۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه شهرستان قزوین سهم عمده‌ای در تولید ماهیان سردآبی دارد، تصریح کرد: شهرستان قزوین با ۵۷ درصد تولید رتبه نخست استان را در این بخش به خود اختصاص داده و شهرستان آوج با سه درصد، کمترین سهم تولید را داشته است.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین از رشد ۱۱ درصدی تولید ماهیان گرم‌آبی در استان خبر داد و گفت: با استفاده بهینه از منابع آبی در استخرهای دو منظوره کشاورزی، ۱۰۰ سایت پرورش ماهیان گرم‌آبی با رهاسازی ۵۲۹ هزار قطعه ماهی موفق به تولید یک هزار و ۲۱۶ تن محصول در سال گذشته شدند.

محمودی ادامه داد: در بخش تولید ماهیان گرم‌آبی نیز شهرستان قزوین با ۳۷ درصد تولید در جایگاه نخست قرار دارد و شهرستان تاکستان با دو درصد، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: توسعه آبزی‌پروری، بهره‌گیری از ظرفیت منابع آبی موجود و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید آبزیان در استان قزوین به شمار می‌رود.

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