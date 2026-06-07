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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد؛

خرید بیش از ۱۰ هزار تن گندم در لرستان

خرید بیش از ۱۰ هزار تن گندم در لرستان
کد خبر : 1795163
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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از خرید بیش از ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان سه شهرستان جنوبی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید دارابی روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: تا روز شنبه ۱۶ خرداد، مجموع خرید گندم در شهرستان‌های پلدختر، رومشکان و کوهدشت به ۱۰ هزار و ۶۷۲ تن رسیده است. 

وی افزود: از این میزان، پلدختر با ۹ هزار و ۵۳۱ تن بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده است و پس از آن، رومشکان با ۹۴۷ تن و کوهدشت با ۱۹۴ تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

دارابی با بیان اینکه عملیات خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد، تأکید کرد: تلاش می‌شود روند تحویل و خرید محصول کشاورزان بدون وقفه و با رعایت ضوابط اجرایی انجام شود. 

وی افزود: تمامی مراکز خرید پیش‌بینی‌شده در این مناطق با آمادگی کامل نسبت به تحویل محصول کشاورزان اقدام می‌کنند و هماهنگی‌های لازم جهت پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران نیز در حال انجام است. 

دارابی بیان کرد: با توجه به وضعیت برداشت در مناطق گرمسیر استان، انتظار می‌رود روند تحویل گندم به مراکز دولتی در روزهای آتی با افزایش چشمگیری همراه باشد و مجموعه اداره‌کل غله تمامی توان خود را برای تسهیل فرایند تخلیه و نگهداری محصول در سیلوها به کار گرفته است.

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