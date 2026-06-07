جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری ۲۲ خرداد در لاران برگزار میشود
رئیس کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشنواره کوچ عشایر این استان در روز جمعه ۲۲ خرداد ماه جاری، به میزبانی بخش لاران شهرستان شهرکرد خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید فیاضی در بیستوششمین نشست این کمیسیون، اظهار داشت که جشنواره مذکور در منطقه بیدکان شهر هارونی از توابع بخش لاران برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر تلاش این کمیسیون برای برگزاری مطلوب جشنواره با هدف حفظ جایگاه عشایر، افزود: کمک به حوزههای کسبوکار مرتبط با اقتصاد عشایری از مهمترین اهداف ماست.
فیاضی همچنین بر لزوم توجه ویژه به جشنواره خوراک محلی همزمان با رویداد کوچ و تسریع در تولید مستندهای مرتبط با این حوزه برای حفظ آداب، رسوم و فرهنگ عشایر تأکید کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در پایان یادآور شد: دبیرخانه دائمی جشنواره کوچ عشایر استان، زیر نظر این کمیسیون و با هدف ارتقای کمی و کیفی برگزاری جشنواره، تشکیل و فعال میشود.