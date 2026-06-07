استاندار لرستان تاکید کرد؛
لزوم مدیریت بهینه انرژی برای تامین پایدار برق خانگی و صنعت/ محدودیتهای بخش کشاورزی درنظر گرفته شود
استاندار لرستان با اشاره به محدودیتهای بخش کشاورزی در مصرف انرژی ، بر برنامهریزی ویژه برای تأمین پایدار برق خانگی و صنایع تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی اظهارداشت: مدیریت مصرف انرژی در استان در ماههای پیشرو به علت گرما و پیک مصرف انرژی، نیازمند همکاری و هماهنگی لازم بین ادارات و دستگاههایی است که جمعیت قابل توجهی از مردم در قالب بهرهبرداران صنعت کشاورزی و…تحت پوشش آنهاست.
وی ادامهداد: برنامهریزی ویژهای در حوزه برق در استان صورت گرفته و باید میزان برق مصرفی به گونهای مدیریت شود که کمترین مشکل و چالش برای مردم پیش بیاید.
استاندار لرستان با بیان اینکه در حوزه کشاورزی نیز باتوجه به اینکه بهره برداران ۱۹ ساعت مجوز برداشت آب دارند و پنج ساعت مجوز برداشت ندارند، تأکید کرد: باید مدیریت مصرف برق بهگونهای باشد تا این محدودیت در ساعاتی که بار مصرف بالاست، صورت بگیرد و کشاورزان در ساعات دیگر دچار مشکل نشوند.
شاهرخی با اشاره به فعال بودن صنایع استان در طول هفته گفت: صنایع در تمام طول هفته فعال هستند و در این بخش قطع برق نداریم، در این حوزه فقط یک روز برق قطع میشود که به جمعه منتقل شده است.
وی افزود: دستگاههای دولتی و اجرایی سهم زیادی در کاهش مصرف انرژی دارند که در این راستا نیز ساعت کاری ادارات یک ساعت کمتر شدهاست و برق قابل توجهی از این طریق صرفه جویی میشود.
به گفته استاندار لرستان، تاکید شدهاست که بعد از ساعت اداری، وسایل سرمایشی و وسایلی که نیاز به مصرف برق دارند، استفاده نشود تا مشکلی در تامین برق خانگی و بازار ایجاد نشود.
شاهرخی افزود: مدیریت مصرف انرژی به گونهای باشد که خاموشیها به خانه مردم کشیده نشود و فعالیت حوزههای صنعت، کشاورزی و تولید، دچار مشکل نگردد.