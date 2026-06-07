خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان تاکید کرد؛

لزوم مدیریت بهینه انرژی برای تامین پایدار برق خانگی و صنعت/ محدودیت‌های بخش کشاورزی درنظر گرفته شود

لزوم مدیریت بهینه انرژی برای تامین پایدار برق خانگی و صنعت/ محدودیت‌های بخش کشاورزی درنظر گرفته شود
کد خبر : 1795157
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان با اشاره به محدودیت‌های بخش کشاورزی در مصرف انرژی ، بر برنامه‌ریزی ویژه برای تأمین پایدار برق خانگی و صنایع تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی اظهارداشت: مدیریت مصرف انرژی در استان در ماه‌های پیش‌رو به علت گرما و پیک مصرف انرژی، نیازمند همکاری و هماهنگی لازم بین ادارات و دستگاه‌هایی است که جمعیت قابل توجهی از مردم در قالب بهره‌برداران صنعت کشاورزی و…تحت پوشش آن‌هاست. 

وی ادامه‌داد: برنامه‌ریزی ویژه‌ای در حوزه برق در استان صورت گرفته و باید میزان برق مصرفی به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین مشکل و چالش برای مردم پیش بیاید. 

استاندار لرستان با بیان اینکه در حوزه کشاورزی نیز باتوجه به اینکه بهره برداران ۱۹ ساعت مجوز برداشت آب دارند و پنج ساعت مجوز برداشت ندارند، تأکید کرد: باید مدیریت مصرف برق به‌گونه‌ای باشد تا این محدودیت در ساعاتی که بار مصرف بالاست، صورت بگیرد و کشاورزان در ساعات دیگر دچار مشکل نشوند. 

شاهرخی با اشاره به فعال بودن صنایع استان در طول هفته گفت: صنایع در تمام طول هفته فعال هستند و در این بخش قطع برق نداریم، در این حوزه فقط یک روز برق قطع می‌شود که به جمعه منتقل شده است. 

وی افزود: دستگاه‌های دولتی و اجرایی سهم زیادی در کاهش مصرف انرژی دارند که در این راستا نیز ساعت کاری ادارات یک ساعت کمتر شده‌است و برق قابل توجهی از این طریق صرفه جویی می‌شود. 

به گفته استاندار لرستان، تاکید شده‌است که بعد از ساعت اداری، وسایل سرمایشی و وسایلی که نیاز به مصرف برق دارند، استفاده نشود تا مشکلی در تامین برق خانگی و بازار ایجاد نشود. 

شاهرخی افزود: مدیریت مصرف انرژی به گونه‌ای باشد که خاموشی‌ها به خانه مردم کشیده نشود و فعالیت حوزه‌های صنعت، کشاورزی و تولید، دچار مشکل نگردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی