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۴ نقطه حادثه‌خیز در محور بازفت - خوزستان ایمن سازی شد

۴ نقطه حادثه‌خیز در محور بازفت - خوزستان ایمن سازی شد
کد خبر : 1795153
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رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بازفت از اجرای عملیات ایمن‌سازی ۴ نقطه حادثه‌خیز در محور اصلی بازفت به خوزستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرتضی خداوردی اظهار داشت: این عملیات با به‌کارگیری ۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک و حضور ۱۰ نیروی راهداری با موفقیت انجام شد.

وی افزود:در نقاط هدف، با ایجاد «هره خاکی» (خاکریز مهارکننده)، خطر خروج وسایل نقلیه از جاده به حداقل رسانده شده است.

خداوردی تصریح کرد: همزمان با این طرح، عملیات ریزش‌برداری از محور اصلی، اصلاح قوس خطرناک در مسیر روستای گراب، شانه‌سازی و رفع افتادگی لبه آسفالت محور بازفت - خوزستان و همچنین ایمن‌سازی سر گارد ریل‌ها نیز اجرا شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز این محور به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا شاهد کاهش چشمگیر سوانح جاده‌ای در این مسیر باشیم.

 

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