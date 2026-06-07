۴ نقطه حادثهخیز در محور بازفت - خوزستان ایمن سازی شد
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بازفت از اجرای عملیات ایمنسازی ۴ نقطه حادثهخیز در محور اصلی بازفت به خوزستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرتضی خداوردی اظهار داشت: این عملیات با بهکارگیری ۸ دستگاه ماشینآلات سنگین و سبک و حضور ۱۰ نیروی راهداری با موفقیت انجام شد.
وی افزود:در نقاط هدف، با ایجاد «هره خاکی» (خاکریز مهارکننده)، خطر خروج وسایل نقلیه از جاده به حداقل رسانده شده است.
خداوردی تصریح کرد: همزمان با این طرح، عملیات ریزشبرداری از محور اصلی، اصلاح قوس خطرناک در مسیر روستای گراب، شانهسازی و رفع افتادگی لبه آسفالت محور بازفت - خوزستان و همچنین ایمنسازی سر گارد ریلها نیز اجرا شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایمنسازی نقاط حادثهخیز این محور بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت تا شاهد کاهش چشمگیر سوانح جادهای در این مسیر باشیم.