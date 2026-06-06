به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 خودروی سواری پژو 405 و کوئیک در مسیر فیض‌آباد به کاشمر به اورژانس علوم پزشکی شهرستان تربت‌حیدریه اعلام شد. در این راستا بلافاصله پایگاه‌های اورژانس فیض‌آباد و عبدل‌آباد به همراه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، 3 نفر از سرنشینان 2 خودرو جان خود را از دست دادند. مصدوم حادثه برای مداوا به بیمارستان امام حسین شهرستان تربت‌حیدریه منتقل شد. علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

انتهای پیام/