مسئول روابطعمومی اورژانس تربتحیدریه خبر داد:
3 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی جاده فیضآباد به کاشمر
مسئول روابطعمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تربتحیدریه به وقوع یک تصادف مرگبار اشاره کرده و گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 با یک دستگاه خودروی سواری کوئیک در جاده فیضآباد به کاشمر، محدوده 2 کیلومتری بعد از فیضآباد، 3 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 خودروی سواری پژو 405 و کوئیک در مسیر فیضآباد به کاشمر به اورژانس علوم پزشکی شهرستان تربتحیدریه اعلام شد. در این راستا بلافاصله پایگاههای اورژانس فیضآباد و عبدلآباد به همراه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، 3 نفر از سرنشینان 2 خودرو جان خود را از دست دادند. مصدوم حادثه برای مداوا به بیمارستان امام حسین شهرستان تربتحیدریه منتقل شد. علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.