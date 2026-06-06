برای سومین روز متوالی؛ سرعت باد در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت

به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: وزش این باد شدید موجب کاهش شعاع دید افقی در ایستگاه فرودگاهی زابل به هشت هزار متر شد.



وی افزود: در شهرستان زهک نیز بیشینه سرعت باد به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا هفت هزار متر کاهش یافت.



مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به فعالیت سامانه‌های همرفتی در جنوب استان ادامه داد: امروز بعدازظهر در منطقه رئیس‌آباد ۴۴ میلی‌متر، در سیرکان هشت میلی‌متر و در مچان ۲.۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شد که نشان‌دهنده تداوم فعالیت سامانه‌های همرفتی در این مناطق است.



حیدری درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز گفت: تا پایان هفته، به‌ویژه از روز سه‌شنبه، در شمال استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و احتمال افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان وجود دارد.



وی بیان کرد: در سایر نقاط استان نیز وزش باد متوسط و در برخی ساعات گردوخاک دور از انتظار نیست. همچنین طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده، وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای مهیا خواهد بود.

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