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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان خبر داد:

پیمایش طوفان با سرعت 101 کیلومتر بر ساعت در شهرستان زابل / ثبت 10 میلی‌متر بارندگی در ایستگاه هواشناسی هیدوچ

پیمایش طوفان با سرعت 101 کیلومتر بر ساعت در شهرستان زابل / ثبت 10 میلی‌متر بارندگی در ایستگاه هواشناسی هیدوچ
کد خبر : 1795016
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مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان به وقوع طوفان گردوخاک در شمال اسن استان و بارش باران در جنوب استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: وزش باد شدید با سرعت 101 کیلومتر بر ساعت در شهرستان زابل موجب کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی شد.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری افزود: در روز جاری وزش باد شدید با بیشینه سرعت 101 کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن دید افقی را به 5000 متر کاهش داد. در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به 66 کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی بر اثر گردوخاک تا حدود 5000 متر کاهش یافت.

وی به فعالیت سامانه‌های همرفتی و همچنین بارندگی در جنوب استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بارش‌ها در جنوب این استان تأثیرگذار بوده، به گونه‌ای که در بازه زمانی شبانه‌روز گذشته در ایستگاه هواشناسی هیدوچ از توابع شهرستان سیب‌وسوران 10 میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تا اوایل هفته آینده در شمال استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک تداوم خواهد داشت. در برخی ساعات احتمال افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان وجود دارد. در سایر مناطق استان نیز وزش باد متوسط و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

حیدری به تداوم ناپایداری‌های جوی در استان سیستان و بلوچستان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در بازه زمانی 3 روز آینده در ارتفاعات جنوبی این استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی مهیا است. بر این اساس ناپایداری‌های جوی در استان تداوم دارد.

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