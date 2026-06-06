رییس پلیس راه استان همدان خبر داد:
4 کشته دستاورد 3 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان همدان
رییس پلیس راه استان همدان به وقوع حوادث رانندگی مرگبار در استان اشاره کرده و گفت: بروز 3 مورد واژگونی خودرو در جادههای این استان در بازه زمانی 48 ساعت گذشته منجر به جان باختن 4 نفر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: سانحه نخست مربوط به واژگونی سواری سمند در گردنه آبدر به سمت آورزمان ملایر بود. در این سانحه رانندگی 2 سرنشین این وسیله نقلیه جان باختند.
وی به تشریح جزئیات دومین حادثه رانندگی منجر به فوت در استان اشاره کرده و ادامه داد: همچنین واژگونی یک دستگاه خودروی وانتپیکان در جاده قدیم فامنین منجر به مرگ راننده این وسیله نقلیه شد.
رییس پلیس راه استان همدان اظهار داشت: همچنین بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در جاده اراک به ملایر و در نتیجه خروج از مسیر جاده اصلی، راننده این خودرو جان خود را از دست داد.