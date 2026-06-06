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رئیس پلیس راه خراسان‌ جنوبی خبر داد:

3 کشته و 3 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی در محور سرایان به سه‌قلعه

3 کشته و 3 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی در محور سرایان به سه‌قلعه
کد خبر : 1795004
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رئیس پلیس راه استان خراسان‌ جنوبی به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: برخورد 2 دستگاه خودروی سواری پراید در محور مواصلاتی سرایان به سه‌قلعه، 3 کشته و 3 مجروح برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا سرهنگ محمدامیر کاظمی به اعلام گزارش حادثه رانندگی مذکور اشاره داشته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی از طریق مرکز فوریت‌های 110 به پلیس اعلام شد و بلافاصله مأموران پلیس راه و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و ادامه داد: پس از حضور مأموران پلیس راه در محل وقوع حادثه مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پراید که از سمت سرایان به سه‌قلعه در حرکت بود، به دلیل عدم توجه به جلو، ابتدا به شانه خاکی سمت راست جاده منحرف شد.

رئیس پلیس راه استان خراسان‌ جنوبی اظهار داشت: راننده خودروی مذکور در تلاش برای بازگشت به مسیر اصلی، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و پس از انحراف به سمت چپ، با یک دستگاه خودروی سواری پراید که از مسیر مقابل در حال حرکت بود، به شدت برخورد کرد.

کاظمی تصریح کرد: در این حادثه رانندگی مرگبار 3 نفر از سرنشینان خودروها جان خود را از دست دادند و 3 نفر دیگر نیز مصدوم شدند. کارشناسان پلیس راه، علت اصلی این حادثه را انحراف به چپ سواری پراید در حال حرکت از سمت سرایان به سه‌قلعه تشخیص داده‌اند.

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