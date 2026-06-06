به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ احسان بردیا امروز شنبه بیان کرد: طرح ارتقای امنیت امنیت محله محور به منظور برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی در شهرستان دزفول پس از هماهنگی قضایی توسط ماموران انتظامی در یک‌ماه گذشته در مناطق مختلف شهرستان اجرا شد.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی در اجرای این طرح طی عملیات‌هایی جداگانه تعداد ۳۰۱ سارق را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: ماموران پلیس در این طرح علاوه بر کشف ۳۵۳ فقره انواع سرقت و مقادیر زیادی انواع اموال مسروقه، ۵۸ قبضه سلاح غیرمجاز، ۶ هزار و ۵۳۰ پاکت سیگار قاچاق، ۱۹۲ دستگاه موتورسیکلت و ۲۴۷ دستگاه خودروی متخلف را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: همچنین با اجرای این طرح ۱۵۸ خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر و حدود ۹۳ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد.

وی با اشاره به استمرار طرح‌های امنیت محله محور در سطح شهرستان ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.