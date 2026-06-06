خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری ۳۰۱ سارق حرفه‌ای در طرح ارتقای امنیت محله‌محور دزفول

دستگیری ۳۰۱ سارق حرفه‌ای در طرح ارتقای امنیت محله‌محور دزفول
کد خبر : 1795003
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی دزفول گفت: ۳۰۱ سارق حرفه‌ای طی یک ماه در طرح ارتقای امنیت محله محور در این شهرستان دستگیر و ۵۸ قبضه سلاح غیرمجاز نیز از مخفیگاه آنها کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ احسان بردیا امروز شنبه بیان کرد: طرح ارتقای امنیت امنیت محله محور به منظور برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی در شهرستان دزفول پس از هماهنگی قضایی توسط ماموران انتظامی در یک‌ماه گذشته در مناطق مختلف شهرستان اجرا شد.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی در اجرای این طرح طی عملیات‌هایی جداگانه تعداد ۳۰۱ سارق را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: ماموران پلیس در این طرح علاوه بر کشف ۳۵۳ فقره انواع سرقت و مقادیر زیادی انواع اموال مسروقه، ۵۸ قبضه سلاح غیرمجاز، ۶ هزار و ۵۳۰ پاکت سیگار قاچاق، ۱۹۲ دستگاه موتورسیکلت و ۲۴۷ دستگاه خودروی متخلف را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: همچنین با اجرای این طرح ۱۵۸ خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر و حدود ۹۳ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد.

وی با اشاره به استمرار طرح‌های امنیت محله محور در سطح شهرستان ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی