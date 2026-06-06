به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل موسسه نظم بخشی فعالان صنعت ساختمان گفت:این تفاهمنامه سه جانبه در راستای ساماندهی نیروی کار ساختمانی، ارتقای مهارت استادکاران و ایجاد یک نظام منسجم در اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی کشور منعقد شده است.

یعقوب اسدی روز شنبه در گزارشی به خبرنگاران به مفاد این تفاهمنامه اشاره کرد و افزود: هدف اصلی از این همکاری مشترک، افزایش چشمگیر کیفیت ساخت وساز در پروژه ها،بهره گیری از نیروهای متخصص و آموزش دیده و در نهایت،جلب حداکثری رضایت کارفرمایان و بهره برداران است.

وی تصریح کرد: با اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه، زمینه مناسبی برای به کارگیری استادکاران و کارگران فصلی و ساختمانیِ ساماندهی شده در پروژه های مرتبط با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فراهم می شود.

به گفته اسدی این اقدام کلیدی می تواند به بهبوداستانداردهای اجرایی و کاهش خطاهای ساخت در پروژه ها کمک شایانی کند.

مدیرعامل مؤسسه نظم بخشی در ادامه با اشاره به الزام جدید برای فعالان این حوزه یادآور شد: بر اساس مصوبات نشست دبیرخانه مشترک نظام استادکاری کشور که در تاریخ ۶اردیبهشت۱۴۰۵ در اتاق تعاون ایران و با حضور معاونان و کارشناسان وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه برگزار شد، استادکاران وکارگران ساختمانی موظفند تا تاریخ اول شهریور ۱۴۰۵ نسبت به دریافت ”گواهی فعالیت شغلی“ از دفاتر تعاونی تأمین نیاز شهرستانها اقدام کنند.

وی ادامه داد: این گواهی که توسط مؤسسه نظم بخشی صادر و تأیید می شود، باید دارای کد آیسیک (ISIC (و کد خدمتِ منطبق با استانداردهای ملی و بینالمللی باشد.

اسدی همچنین نسبت به تحقق بیمه تأمین اجتماعی برای فعالان مشاغل فصلی و غیررسمی ابراز امیدواری کرد و گفت: این طرح در سطح ملی که بیش از ۳0 گروه شغلی را شامل می شود در حال برنامه ریزی است که در آینده ای نزدیک، جهت اجرا شدن طرح وبهره مندی به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه چنین همکاری های هدفمندی باعث خواهد شد تا شاهد افزایش بهره وری در پروژه های عمرانی و ارتقای ملموس سطح کیفی ساخت وساز در سراسر کشور باشیم.

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