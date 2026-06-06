هشدار سطح زرد:
هوای گیلان پس از چند روز پایداری، فردا بارانی میشود
مدیرکل هواشناسی گیلان از بارش رگباری باران به همراه کاهش ۲ تا ۵ درجهای دما، برای روز یکشنبه ۱۷ خرداد خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با نفوذ سامانه بارشی به آسمان گیلان و صدور هشدار سطح زرد، بارش رگباری باران به همراه وزش باد، رعد و برق، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ، به ویژه در مناطق کوهستانی استان، برای فردا یکشنبه پیش بینی شده است.
وی از کاهش ۲ تا ۵ درجهای دمای هوای گیلان برای فردا خبر داد و افزود: این سامانه بارشی برای دوشنبه و سه شنبه تضعیف خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته صومعه سرا با ۳۰ درجه دما و خنکترین منطقه، دیلمان با ۱۰ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۱ درصد است.
محمد دادرس افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۴۰ سانتی متر امروز برای فعالیتهای دریانوردی مناسب و از فردا تا صبح دوشنبه، با حداکثر ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر در برخی ساعات نامناسب است.