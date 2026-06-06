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با مصوبه کارگروه آرد و نان:

قیمت جدید انواع مختلف نان در گیلان اعلام شد+ جزئیات

قیمت جدید انواع مختلف نان در گیلان اعلام شد+ جزئیات
کد خبر : 1794862
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با توجه به اعلام وزارت کشور و مصوبه کارگروه آرد و نان استان گیلان، اعمال قیمت‌های جدید نان و اجرای آن از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ در سطح استان و شهرستان آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا از رشت، نرخ انواع نان سنتی از روز یکشنبه (۱۷ خرداد ۱۴۰۵) در سراسر گیلان افزایش می‌یابد.

تمامی واحدهای نانوایی موظف هستند تا زمان اجرای مصوبه، نسبت به رعایت نرخ‌های مصوب قبلی اقدام کنند و از هرگونه افزایش خودسرانه قیمت نان خودداری نمایند.

کارگروه آرد و نان در شهرستانها ضمن تأکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی، بر رعایت ساعات پخت، ارتقای کیفیت نان و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نظارت مستمر خواهد داشت.

تأمین نان باکیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های اصلی کارگروه آرد و نان است و با هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، کاهش کیفیت نان و عدم رعایت ساعات پخت، مطابق قانون برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

لیست قیمت جدید نان در گیلان:
نان سنگک: ۸۰۰۰ تومان
نان بربری: ۶۵۰۰ تومان

نان لواش: ۱۷۰۰ تومان
نان تافتون: ۳۲۰۰ تومان

قیمت جدید انواع مختلف نان در گیلان اعلام شد+ جزئیات

 

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