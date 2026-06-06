قیمت جدید انواع مختلف نان در گیلان اعلام شد+ جزئیات

به گزارش ایلنا از رشت، نرخ انواع نان سنتی از روز یکشنبه (۱۷ خرداد ۱۴۰۵) در سراسر گیلان افزایش می‌یابد.

تمامی واحدهای نانوایی موظف هستند تا زمان اجرای مصوبه، نسبت به رعایت نرخ‌های مصوب قبلی اقدام کنند و از هرگونه افزایش خودسرانه قیمت نان خودداری نمایند.

کارگروه آرد و نان در شهرستانها ضمن تأکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی، بر رعایت ساعات پخت، ارتقای کیفیت نان و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نظارت مستمر خواهد داشت.

تأمین نان باکیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های اصلی کارگروه آرد و نان است و با هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، کاهش کیفیت نان و عدم رعایت ساعات پخت، مطابق قانون برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

لیست قیمت جدید نان در گیلان:

نان سنگک: ۸۰۰۰ تومان

نان بربری: ۶۵۰۰ تومان

نان لواش: ۱۷۰۰ تومان

نان تافتون: ۳۲۰۰ تومان

انتهای پیام/