استاندار گیلان خبر داد:
ایجاد مرکز نوآوری هوش مصنوعی و رباتیک در آموزش و پرورش گیلان
استاندار از تصویب ایجاد مرکز آموزش هوش مصنوعی و رباتیک در ساختار آموزش و پرورش گیلان خبر داد و گفت: این مرکز به عنوان یک مرکز نوآوری مستقل با هدف آموزش فناوریهای نوین به دانشآموزان راهاندازی شده و سایر دستگاههای اجرایی نیز در تجهیز و توسعه آن مشارکت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس استاندار گیلان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سالن شهید انصاری استانداری با اشاره به پیشینه غنی تاریخی، علمی و فرهنگی این مرز و بوم اظهار کرد: گیلان سرزمین دانشمندان، مجاهدان و شخصیتهای اثرگذاری است که نقش مهمی در تاریخ ایران داشتهاند و این ظرفیتها باید به شکلی ماندگار به نسلهای آینده منتقل شود.
وی با اشاره به فعالیتهای پژوهشی انجامشده در حوزه گیلانشناسی افزود: پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان آثار علمی ارزشمندی در حوزه تاریخ، فرهنگ و تمدن این استان تولید کردهاند که میتواند مبنای تدوین منابع آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
استاندار گیلان با ارائه پیشنهاد تدوین و انتشار کتابی جامع برای معرفی گیلان به نسل جدید، بیان کرد: این اثر میتواند در قالب مجموعهای از روایتهای تاریخی، فرهنگی، علمی و حماسی استان، نقش گیلان در شکلگیری تمدن ایرانی ـ اسلامی، معرفی دانشمندان، مفاخر، شهدا و مدافعان سرزمین را برای نسلهای آینده تبیین کند.
حقشناس تصریح کرد: روایت تاریخ، فرهنگ، دانش، مقاومت و هویت گیلان باید به زبان قابل فهم برای نسل جوان تدوین شود تا دانشآموزان با ریشههای هویتی خود آشنایی بیشتری پیدا کنند.
وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری امتحانات پیش رو در مدارس گیلان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و ضرورت فراهمسازی شرایط مناسب برای دانشآموزان، مقرر شد آموزش و پرورش از تمامی ظرفیتهای موجود برای برگزاری مطلوب امتحانات استفاده کند و در صورت نیاز، از فضاهای آموزشی سایر دستگاهها و دانشگاههای استان نیز بهره گرفته شود.
استاندار گیلان یکی از مهمترین مصوبات این جلسه را ایجاد مرکز آموزش هوش مصنوعی و رباتیک در آموزش و پرورش استان عنوان کرد و افزود: مقرر شد این مرکز به عنوان یک مرکز نوآوری مستقل در ساختار آموزش و پرورش گیلان راهاندازی شود و سایر دستگاههای اجرایی نیز در تجهیز و توسعه آن مشارکت کنند.