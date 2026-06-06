بهره مندی ۲۱۷ خانوار روستای نصرت آباد شهرستان آق قلا از آب پایدار

به گزارش ایلنا از گلستان، ابوالفضل رحیمی گفت: عملیات رفع فرسودگی ۶ کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب روستای محروم نصرت‌آباد از شهرستان آق قلا با پیگیری طرح جهاد آبرسانی وزارت نیرو و مشارکت قرارگاه امام حسن (ع) به پایان رسید و ۲۱۷ خانوار این روستا از آب شرب پایدار و باکیفیت بهره‌مند شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان: عملیات بهسازی و رفع فرسودگی ۶ کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب در روستای نصرت‌آباد، به عنوان گامی مهم در راستای محرومیت‌زدایی و تأمین زیرساخت‌های اساسی، با موفقیت به اتمام رسید. این پروژه که با هدف تأمین آب شرب پایدار و رفع مشکلات کمبود آب در مناطق کمتر برخوردار صورت گرفته است، با هزینه ۸۶ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی افزود، در این طرح، علاوه بر بازسازی و نوسازی بخش وسیعی از شبکه فرسوده، تعداد ۲۱۷ انشعاب جدید نیز برای مشترکان روستا نصب گردید. این اقدامات در نهایت منجر به بهره‌مندی ۶۵۱ نفر جمعیت از نعمت آب شرب سالم و پایدار شده است.

رحیمی تاکید کرد: اجرای این پروژه در چارچوب طرح ملی جهاد آبرسانی صورت پذیرفته است و نقش مؤثری در ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستای محروم اباد نصرت‌آباد ایفا می‌کند.

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