انحراف سمند در نجف آباد جان سه نفر را گرفت

به گزارش ایلنا از اصفهان، سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وقوع یک حادثه رانندگی در ساعت ابتدایی بامداد امروز در شهرستان نجف‌آباد خبر داد که در پی انحراف یک دستگاه سمند منجر به فوت سه نفر و مصدومیت یک نفر دیگر شد.

عباس عابدی ادامه داد: بامداد شنبه (۱۶ خرداد) در ساعت ۰۰:۲۰ بامداد،یک مورد حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سمند در مسیر فلکه ویلاشهر به سمت فلکه راهنمایی و رانندگی و پس از پمپ بنزین به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی اظهار داشت: پس از دریافت گزارش در کوتاهترین زمان سه واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی را آغاز کردند اما در این حادثه سه نفر شامل ۲ مرد و یک زن به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باختند.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان یادآور شد: یک مرد ۱۸ ساله نیز در این حادثه مصدوم شد که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل شد.

وی تصریح کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.

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