کشف ۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در سوادکوه
فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از کشف ۴ دستگاه استخراج ارز غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی اکبرنژاد در تشریح این خبر بیان داشت: بااقدامات فنی و پلیسی صورت گرفته توسط مأموران پلیس آگاهی تعداد ۴ دستگاه ماینر از یک واحد صنفی کشف شد.
وی افزود: ارزش ماینرهای کشف شده برابر اعلام کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: شهروندان میتوانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیسی اعلام نمایند.