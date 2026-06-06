کشف ۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در سوادکوه

به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی اکبرنژاد در تشریح این خبر بیان داشت: بااقدامات فنی و پلیسی صورت گرفته توسط مأموران پلیس آگاهی تعداد ۴ دستگاه ماینر از یک واحد صنفی کشف شد.

وی افزود: ارزش ماینرهای کشف شده برابر اعلام کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام نمایند.

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