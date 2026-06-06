پایان عملیات پیوند بهاره زیتون در استان فارس

به ایلنا، محمدصادق فانی در این باره اظهار کرد: بهترین بازه زمانی برای انجام این عملیات فنی در مناطق معتدل و خنک استان، از اوایل اردیبهشت ماه تا اوایل خرداد ماه بوده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری نیز مشابه سال‌های گذشته، دو روش اصلی «پیوند تاجی» و «پیوند شکمی» با توجه به ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان و شرایط اقلیمی، توسط کارشناسان و باغداران اجرا شده است.

فانی با اشاره به اهمیت استراتژیک این عملیات در برنامه توسعه باغبانی استان، افزود: هدف اصلی از این فرآیند، انتقال ویژگی‌های مطلوب و باکیفیت یک رقم برتر به درختان پایه است. ما در این مسیر بر استفاده از ارقام اصلاحی و امیدبخش تمرکز کرده‌ایم تا در نهایت شاهد جهش تولید از نظر کمّی و کیفی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این هدف، پیوندک‌ها عمدتاً از ارقام پربازده و مقاوم به تنش‌های محیطی نظیر رقم کنسروالیا، رقم زرد و سایر ارقام سازگار با منطقه انتخاب شده‌اند تا میزان استحصال روغن در باغات افزایش یابد.

وی از باغداران خواست با اتمام فصل پیوندزنی، تمرکز خود را بر مدیریت صحیح مرحله پس از پیوند معطوف کنند.

سرپرست مدیریت امور باغبانی جهاد کشاورزی فارس بر ضرورت رعایت پروتکل‌های مراقبتی شامل حفاظت از پیوندک، مدیریت دقیق آبیاری و کنترل دقیق آفات و بیماری‌ها تأکید کرد و ابراز گفت: با اجرای دقیق این توصیه‌ها، نرخ موفقیت پیوندها و سطح کلی تولید زیتون در استان فارس ارتقا یابد.

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