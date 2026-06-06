به گزارش ایلنا، محمدرضا زارعیان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی، اظهار داشت: یکی از گام‌های عملیاتی و محوری شرکت گاز استان فارس در جهت مدیریت بهینه مصرف سوخت، اجرای طرح ملی بهینه‌سازی موتورخانه‌هاست.

وی ادامه داد: این طرح که با اولویت نهادهای دولتی، مراکز آموزشی، نظامی و انتظامی، بیمارستان‌ها و همچنین مشترکین عمومی اجرا می‌شود، نقشی کلیدی در کاهش مصرف گاز طبیعی و پایداری شبکه توزیع ایفا می‌کند.

زارعیان با اشاره به دستاوردهای کمی این طرح افزود: تاکنون عملیات بهینه‌سازی بالغ بر ۶۰۰۰ واحد موتورخانه در سطح استان فارس با موفقیت انجام شده است. نتایج ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد که این اقدام منجر به جلوگیری از هدرروی ۳۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی شده است. برای درک بهتر این میزان صرفه‌جویی، کافی است بدانیم این رقم معادل مجموع مصرف گاز ۲۰ هزار خانوار در مناطق سردسیر استان در طول یک سال است که این امر نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری بالای اجرای این طرح در سطح استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در تشریح جزئیات فنی این طرح تصریح کرد: بر اساس داده‌های کارشناسی، بهینه‌سازی هر واحد موتورخانه منجر به کاهش بین ۱۷ الی ۲۰ درصد از میزان مصرف گاز طبیعی می‌شود. این موضوع نه تنها به نفع اقتصاد استان است، بلکه از نظر هزینه‌های جاری نیز برای مشترکین به‌ویژه در بخش‌های عمومی و دولتی، صرفه‌جویی قابل‌توجهی را به همراه دارد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر از نظر قابلیت جذب یارانه برای این طرح، بالغ بر ۷۰ درصد از مشترکین واجد شرایط، امکان استفاده از تسهیلات حمایتی را دارند و این فرصت مناسبی برای تسریع در روند نوسازی تأسیسات گرمایشی است.

زارعیان با نگاهی به عملکرد گذشته و برنامه‌های آتی شرکت گاز استان فارس، بیان کرد: از نظر تعداد کل موتورخانه های دارای قابلیت بهینه سازی، برای 45 درصد واجدین شرایط انجام شده است با این حال، ما در شرکت گاز استان فارس به این سطح از بهینه‌سازی بسنده نکرده‌ایم و برای تداوم این مسیر برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفته است. بر همین اساس، هدف‌گذاری عملیاتی برای سال ۱۴۰۵، بهینه‌سازی ۱۰۰۰ واحد موتورخانه دیگر در سراسر استان تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس ضمن دعوت از کلیه مشترکین واجد شرایط، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی و مراکز عمومی برای پیوستن به این طرح، خاطرنشان کرد: حفظ سرمایه‌های ملی و گذار موفق از روزهای اوج مصرف گاز در فصل سرد سال، مستلزم همکاری همه‌جانبه مشترکین و اجرای پروژه‌های زیربنایی مانند بهینه‌سازی موتورخانه‌هاست.

وی گفت: شرکت گاز استان فارس تمامی توان تخصصی خود را برای تسهیل این فرآیند و ارتقای بهره‌وری انرژی در سطح استان به کار گرفته است و امیدواریم با تحقق اهداف ترسیم‌شده، شاهد کاهش هرچه بیشتر هدررفت انرژی و ارتقای سطح رفاه و آسایش عمومی باشیم.

انتهای پیام/