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در شورای آموزش و پرورش استان انجام شد؛

تجلیل از نخستین مجری «پویش قرار آموزشی» در سطح فارس

تجلیل از نخستین مجری «پویش قرار آموزشی» در سطح فارس
کد خبر : 1794776
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در جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس به ریاست ، استاندار فارس، از مهندس محسن هادیان، مؤسس مجتمع آموزشی فرهنگی ورزشی امام هادی (ع)، به پاس نقش‌آفرینی در نوآوری‌های آموزشی، تقدیر و تجلیل شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کشور برگزار شد، مهندس محسن هادیان به عنوان طراح و نخستین مجری «پویش قرار آموزشی» در سطح استان و کشور، لوح تقدیر دریافت کرد.

در حاشیه این مراسم، حسینعلی امیری استاندار فارس، با نگاهی راهبردی به جایگاه حامیان نظام آموزشی، اظهار داشت: معلم باید شخصیتی متین، فاضل و شریف داشته باشد؛ اگر منزلت معلم و جایگاه اجتماعی او به درستی مراعات نشود، انتظارات آموزشی و تربیتی از او محقق نخواهد شد.

محسن کلاری مدیر کل آموزش و پرورش فارس نیز گزارشی از ارزیابی کلاس‌های مجازی در ایام جنگ رمضان، تدوین درسنامه‌های آموزشی، قرارهای آموزشی و گام‌های اجرایی کیفیت بخشی آموزشی در استان ارائه داد.

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