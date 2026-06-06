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موارد غرق‌شدگی در چهارمحال و بختیاری به وضعیت قرمز رسید

موارد غرق‌شدگی در چهارمحال و بختیاری به وضعیت قرمز رسید
کد خبر : 1794759
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سرپرست اورژانس چهارمحال و بختیاری از افزایش نگران‌کننده موارد غرق‌شدگی در سطح شهرستان‌ها طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرگس عسگری  امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: روز گذشته حادثه غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در منطقه هارونی منجر به فوت دو نفر و مصدومیت دو نفر دیگر شد.

وی افزود: همچنین در چهاردهمین روز خرداد غرق‌شدگی در استخر یک منطقه صنعتی در شهرستان بروجن، جان یک نفر را گرفت.

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری نیز از ثبت ۱۳ مورد حادثه غرق‌شدگی در رودخانه زاینده‌رود، منطقه باباپیراحمد خبر داد که خوشبختانه مورد جدی برای مصدومان رخ نداد.

دکتر عسگری با تأکید بر لزوم توجه شهروندان به هشدارهای صادر شده، از مردم، کارگران و فعالان کشاورزی خواست موارد ایمنی در مجاورت منابع آبی، استخرها و حوضچه‌ها را رعایت کنند.

وی با تاکید عدم تردد انفرادی در نزدیکی منابع آبی بیان کرد: باید از حضور کودکان یا افراد ناآشنا به شنا در استخرهای باز و غیرایمن خودداری شود.

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ایمن‌سازی محیط برای پیش‌گیری از غرق‌شدگی ضروری است گفت: لازم است در مناطق کشاورزی و صنعتی، اطراف استخرها با حفاظ مناسب محصور شود تا از سقوط ناگهانی جلوگیری گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم د صورت مشاهده حادثه، بدون درنگ با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و از ورود به آب برای نجات دیگران بدون تجهیزات ایمنی خودداری کنند، زیرا ممکن است خود فرد نیز قربانی شود.

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