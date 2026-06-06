نجات ۵۲ نفر توسط آتشنشانان کرج در یک هفته گذشته
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به افزایش تماسهای مردمی با سامانه ۱۲۵، از ثبت هزاران تماس و دهها عملیات نفسگیر آتشنشانان در یک هفته گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد اعلام کرد: طی هفته گذشته در مجموع ۶ هزار و ۴۵۰ تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که در پی آن، مأموریتهای مختلف امدادی و عملیاتی در سطح شهر کرج با حضور ۹۲۹ نیروی عملیاتی(نفر ساعت) انجام شد؛ مأموریتهایی که هرکدام روایتگر لحظاتی حساس، سرنوشتساز و گاه نفسگیر بود.
وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۱۰۲ مورد حریق و ۱۸۳ مورد حادثه در سطح شهر کرج به ثبت رسیده است، افزود: برای مدیریت این حجم از حوادث، ۳۴۳ دستگاه خودرو عملیاتی بهکارگیری شد و آتشنشانان در ۲۸ مورد استقرار ایمنی و پیشگیرانه نیز حضور فعال داشتند تا از بروز حوادث احتمالی در تجمعها و شرایط خاص جلوگیری شود.
جابر خوشگرد با اشاره به دستاوردهای انسانی این عملیاتها تصریح کرد: در جریان مأموریتهای هفته گذشته، ۵۲ نفر از شهروندان از شرایط خطرناک نجات یافتند و ۳۰ نفر نیز دچار مصدومیت شدند که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند؛ که این آمار، ضرورت رعایت اصول ایمنی و توجه جدیتر شهروندان به هشدارهای پیشگیرانه را بیش از پیش یادآور میشود.