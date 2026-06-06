بازگشت ۶۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی تاکستان به چرخه تولید
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان از قلع و قمع ۶۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان و بازگشت ۶۰ هزار مترمربع از این اراضی به چرخه تولید خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، اسماعیل طاهرخانی در این رابطه گفت: ۶۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی تاکستان به مساحت ۶۰ هزار مترمربع شناسایی و در اجرای قانون قلع و قمع شد.
وی اضافه کرد: این تغییر کاربریها شامل پیکنی و اجرای فونداسیون بنا بود که با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت امور اراضی استان، رئیس و کارکنان امور اراضی شهرستان، نیروهای فراجا و با مشارکت شهرداری در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تخریب شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان گفت: با اجرای این عملیات، ۶۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان تاکستان از تصرف و ساختوسازهای غیرمجاز آزاد شده و به چرخه تولید بازگشت.
طاهرخانی ادامه داد: حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از مهمترین اولویتهای جهاد کشاورزی است و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.