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بازگشت ۶۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی تاکستان به چرخه تولید

بازگشت ۶۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی تاکستان به چرخه تولید
کد خبر : 1794689
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان از قلع و قمع ۶۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان و بازگشت ۶۰ هزار مترمربع از این اراضی به چرخه تولید خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، اسماعیل طاهرخانی در این رابطه گفت: ۶۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی تاکستان به مساحت ۶۰ هزار مترمربع شناسایی و در اجرای قانون قلع و قمع شد.

وی اضافه کرد: این تغییر کاربری‌ها شامل پی‌کنی و اجرای فونداسیون بنا بود که با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت امور اراضی استان، رئیس و کارکنان امور اراضی شهرستان، نیروهای فراجا و با مشارکت شهرداری در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان گفت: با اجرای این عملیات، ۶۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان تاکستان از تصرف و ساخت‌وسازهای غیرمجاز آزاد شده و به چرخه تولید بازگشت.

طاهرخانی ادامه داد: حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از مهم‌ترین اولویت‌های جهاد کشاورزی است و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

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