سقوط یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۷ در محور جنت رودبار
مدیرعامل هلالاحمر مازندران از وقوع حادثه سقوط یک خودروی سواری ۲۰۷ در محور جنت رودبار، عوارضی دالیخانی و انجام عملیات امداد و نجات توسط تیمهای تخصصی این جمعیت خبر داد.
به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۱۷:۰۰ جمعه ۱۵ خرداد ماه، گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۷ در محور جنت رودبار، عوارضی دالیخانی دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله ۱ تیم تخصصی امداد و نجات جادهای متشکل از ۳ نجاتگر، از پایگاه امداد و نجات لیماکده رامسر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران خاطرنشان کرد: این حادثه ۴ مصدوم داشته که بعد از انتقال به محل امن، ۲ مصدوم توسط هلالاحمر و ۲ مصدوم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمان تحویل داده شد.
فخاری اشرفی در پایان گفت: به رانندگان عزیز توصیه میشود هنگام تردد در این مسیر با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.