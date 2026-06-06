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سقوط یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۷ در محور جنت رودبار

سقوط یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۷ در محور جنت رودبار
کد خبر : 1794678
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مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از وقوع حادثه سقوط یک خودروی سواری ۲۰۷ در محور جنت رودبار، عوارضی دالیخانی و انجام عملیات امداد و نجات توسط تیم‌های تخصصی این جمعیت خبر داد.

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۱۷:۰۰ جمعه ۱۵ خرداد ماه، گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۷ در محور جنت رودبار، عوارضی دالیخانی دریافت شد. 

 وی افزود: بلافاصله ۱ تیم تخصصی امداد و نجات جاده‌ای متشکل از ۳ نجاتگر، از پایگاه امداد و نجات لیماکده رامسر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. 

 مدیرعامل هلال‌احمر مازندران خاطرنشان کرد: این حادثه ۴ مصدوم داشته که بعد از انتقال به محل امن، ۲ مصدوم توسط هلال‌احمر و ۲ مصدوم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمان تحویل داده شد. 

 فخاری اشرفی در پایان گفت: به رانندگان عزیز توصیه می‌شود هنگام تردد در این مسیر با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

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