نجات مرد ۳۹ ساله از چاه ۶۰ متری در شهر صدرا

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آتش نشانی شهر صدرا گفت: ساعت ۱۹:۵۰ روز پنج‌شنبه، ۱۴ خرداد، گزارش گرفتار شدن فردی در داخل چاه به این مرکز اعلام و بلافاصله نیروهای امدادی از سه ایستگاه عملیاتی منطقه به محل حادثه اعزام شدند.

هادی اسماعیلی،افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که فرد حادثه‌دیده با استفاده از طناب به داخل چاهی به عمق ۶۰ متر وارد شده، اما پس از رسیدن به این عمق، به دلیل شرایط محیطی و ناتوانی در بازگشت، در داخل چاه محبوس شده بود.

اسماعیلی تأکید کرد: با توجه به حساسیت بالای موقعیت و عمق زیاد چاه، تیم‌های آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات تخصصی چاه‌نوردی، عملیات امداد و نجات را آغاز کردند و پس از طی مراحل فنی موفق شدند فرد مذکور را از عمق چاه به سلامت خارج کنند.

به گفته رییس سازمان آتش نشانی صدرا فرد نجات‌یافته پس از خروج، جهت بررسی‌های پزشکی در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

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