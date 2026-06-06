برنامه ریزی برق شیراز برای کاهش ۵ درصدی مصرف برق در تابستان

به گزارش ایلنا، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین انرژی در ایام اوج بار تابستان از ماه‌ها پیش آغاز شده و پروژه‌های ملی تدوین‌شده در وزارت نیرو، در مسیر اجرا قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اعلام اینکه پیک مصرف در تیرماه سال گذشته به ۱۶۲۰ کیلووات رسیده بود، تصریح کرد: با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، هدف‌گذاری امسال بر کاهش پیک بار به ۱۳۲۸ کیلووات متمرکز شده است.

احمد رضا خسروی با اشاره به روند مطلوب مدیریت مصرف افزود: میزان مصرف برق در سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵ درصد کاهش یافته است که این روند حاکی از اثربخشی تدابیر اتخاذ شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، راهبرد کلان این مجموعه را در سه محور اصلی «افزایش تولید»، «افزایش ظرفیت» و «بهینه‌سازی شبکه انتقال و توزیع» تبیین کرد. بر این اساس، اجرای طرح‌های ملی نظیر «مهتاب» و «صبا»، جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند به عنوان اولویت‌های عملیاتی دنبال می‌شود. با این حال، مسئولان این شرکت تأکید کرده‌اند که ممکن است برخی از طرح‌های اجرایی به دلیل محدودیت‌های ناشی از شرایط خاص (از جمله شرایط جنگی)، با تاخیر مواجه شوند یا قابلیت اجرا نداشته باشند.

وی ادامه داد: در راستای نوسازی شبکه و مدیریت دقیق‌تر بار، نصب ۷ میلیون کنتور هوشمند در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته است که سهم قابل‌توجهی از این طرح به شهرستان‌های حوزه مدیریت برق شیراز اختصاص یافته است.

خسروی ضمن دعوت از مشترکان برای همکاری در مدیریت مصرف، به تشویق‌های قانونی در این زمینه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار داشته و از قبوض یارانه‌ای برخوردارند. علاوه بر این، مشترکانی که از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه، حداقل ۱۰ درصد کاهش مصرف نسبت به الگوی مصوب داشته باشند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق مصرفی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر اهمیت مدیریت بار در حوزه‌های پرمصرف، برنامه‌های ویژه پایش و بهینه‌سازی را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی اجرایی کرده است. این شرکت ابراز امیدواری کرد که با تداوم فرهنگ‌سازی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت عمومی، تابستان پیش رو با کمترین ناترازی و پایداری حداکثری شبکه پشت سر گذاشته شود.

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