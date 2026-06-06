فرماندار شهرستان رستم تشریح کرد؛
از دوباندهسازی محور فهلیان-بریم تا احیای کارخانه قند/ ظرفیت ۸ هزار هکتاری اراضی کشاورزی شهرستان نیازمند حمایت جدی است
انتقاد از عدم بازدید برخی مسئولان استان از شهرستان رستم
فرماندار شهرستان رستم با تشریح آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، صنعتی و کشاورزی شهرستان از آغاز و پیشرفت پروژههای مهمی همچون دوباندهسازی محور پل فهلیان تا پل بریم و تعیین تکلیف کارخانه قند ممسنی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام مختاری در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به ویژگیهای شهرستان رستم فارس گفت: این شهرستان با جمعیتی حدود ۵۶ هزار نفر شامل ۱۲ هزار نفر جمعیت عشایری، ۱۲ هزار نفر شهری در دو شهر مصیری و کوپن و ۳۲ هزار نفر جمعیت روستایی است.
مختاری با بیان اینکه رستم در شمال غربی استان فارس و بهعنوان نقطه مرزی استان قرار دارد، اظهار داشت: این شهرستان در مسیر ارتباطی مهمی قرار گرفته که روزانه حدود ۴۲ هزار خودرو از محورهای آن عبور میکنند.
وی با اشاره به وضعیت محور ارتباطی پل فهلیان تا پل بریم گفت: این مسیر پیش از اجرای پروژه به دلیل حجم بالای تردد و آمار بالای تصادفات، بهعنوان یک مسیر حادثهخیز شناخته میشد.با پیگیریهای انجامشده و حمایت مردم، رسانهها، امام جمعه، نماینده مجلس، کمیسیون عمران مجلس و استاندار فارس، مراحل مناقصه در آذر و دیماه انجام شد و در اسفندماه تجهیز کارگاه صورت گرفت.
فرماندار شهرستان رستم ادامه داد: با وجود وقوع برخی حوادث و شرایط خاص، پروژه متوقف نشد و در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ عملیات اجرایی با اعتبار ۲۶۰۰ میلیارد تومان و تخصیص ۳۳.۳ درصد آغاز شد.این پروژه در حال حاضر در سه نقطه فعال است اما باید به هفت نقطه اجرایی شامل ابنیه، پل مرکزی و مسیر واریانتی کنار کارخانه قند افزایش یابد.تاکنون ۷۸ نفر در این پروژه مشغول به کار شدهاند و بیش از ۳۵ دستگاه ماشینآلات سنگین در حال فعالیت هستند و امید میرود تا پایان سال بخش عمده پروژه دوباندهسازی تکمیل شود.
روند حل مشکلات کارخانه قند در حال انجام است
مختاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارخانه قند اشاره کرد و گفت: این واحد صنعتی با پیچیدگیهای حقوقی، مالکیتی و فنی مواجه بوده اما با برگزاری بیش از ۱۵ جلسه در تهران و حضور هیئتهای مختلف از جمله در سازمان حمایت از صنایع و معاونت اقتصادی استانداری، روند حل مشکلات آن در حال انجام است.
وی افزود: این کارخانه ظرفیت ایجاد ۱۵۰ شغل مستقیم، ۴۰۰ شغل فصلی و بیش از ۱۰۰۰ شغل غیرمستقیم را دارد و با توجه به وجود ۸ هزار هکتار زمین حاصلخیز و امکان کشت ۳ هزار هکتار چغندر قند در شهرستان، احیای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.در نهایت با تصمیمات اتخاذشده، موضوع واگذاری و جذب پیمانکار در دستور کار قرار گرفت و طبق آخرین توافقات، مقرر شده ظرف ۱۰ روز مطالبات کارگران تسویه شود.
مختاری گفت: در جلسات مشترک با سازمان هیئت حمایت از صنایع، سه رویکرد همزمان شامل مزایده فروش، مزایده جذب پیمانکار و استفاده از ظرفیتهای قانونی سازمان حمایت مورد بررسی قرار گرفته است.این سازوکارها بخشی از تضمینهای لازم برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته در روند فعالیت کارخانه محسوب میشود.
فرماندار رستم تصریح کرد: با توجه به موقعیت شهرستان در مرکز تولید چغندر قند و ظرفیتهای کشاورزی، این کارخانه از توجیه اقتصادی برخوردار است و امیدواریم با مطالبهگری مردم، تأکید استاندار فارس و پیگیری نماینده مجلس، روند احیا بهصورت پایدار انجام شود.
مختاری همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر مطالبات کارگری و روند اجرایی پروژه، گفت: موضوع پرداخت مطالبات کارگران نیز در دستور کار قرار دارد و با جدیت پیگیری میشود.
شهرک صنعتی رستم از کمبود زیرساخت ها رنج میبرد
فرماندار شهرستان رستم همچنین به مشکلات شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: این شهرک از کمبود زیرساختهایی همچون راه دسترسی، آب، برق و گاز رنج میبرد و بهعنوان نمونه، محدودیت برق موجب تحمیل هزینههای سنگین به واحدهای تولیدی از جمله کارخانه آرد شده بود.
وی افزود: با اقدامات انجامشده و اجرای شبکه برق مستقیم، بخشی از مشکلات این واحدها برطرف شده است.
مختاری با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری شهرستان اظهار داشت: رستم در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، سردخانه و ذخیرهسازی محصولات کشاورزی از قابلیتهای ویژهای برخوردار است و از سرمایهگذاران برای ورود به این حوزهها دعوت میشود.
وی همچنین از آغاز عملیات احداث کارخانه نشاسته با سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه با وجود تأخیر ناشی از شرایط خاص، عملیات اجرایی آن آغاز شده و در حال پیشرفت است.
ظرفیت ۸ هزار هکتاری اراضی کشاورزی شهرستان نیازمند حمایت جدی است
فرماندار شهرستان رستم در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گسترده بخش کشاورزی شهرستان اظهار داشت: شهرستان رستم دارای حدود ۸ هزار هکتار زمین حاصلخیز جلگهای، آبی، دیم و کوهستانی است که بستر بسیار مناسبی برای توسعه کشاورزی محسوب میشود.
وی افزود: با وجود این ظرفیت، در حوزه تأمین نهادههای کشاورزی از جمله کود و سموم، مشکلاتی وجود دارد که نیازمند توجه و بررسی جدی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است.
فرماندار رستم با اشاره به تولید محصولات متنوع در شهرستان گفت: چغندر قند بهعنوان یکی از محصولات اصلی در کنار انواع غلات و برنج در شهرستان تولید میشود.
مختاری خاطرنشان کرد: در سال گذشته جشنواره برنج با هدف ترویج کشت این محصول برگزار شد و خوشبختانه با بارشهای مناسب، سال آبی مطلوبی در شهرستان رقم خورد. یکی از اهداف آن جشنواره، ترویج کشت برنج به روش قطعهای و مدیریت بهینه مصرف آب بود.در همین راستا، کشت دیم برنج نیز در دستور کار قرار گرفته و نمونههای موفقی از آن مشاهده شده است و این روند با بازدیدهای میدانی مورد تأیید قرار گرفته است.
فرماندار شهرستان رستم تأکید کرد: توسعه کشت برنج و سایر محصولات کشاورزی در کنار استفاده از روشهای نوین آبیاری، از اولویتهای مهم بخش کشاورزی شهرستان است و بستر سرمایهگذاری در این حوزه کاملاً فراهم است.
شهرستان رستم دارای ۱۸۶ نقطه روستایی و عشایری است
مختاری در ادامه با اشاره به وضعیت راههای روستایی و عشایری اظهار داشت: شهرستان رستم دارای ۱۸۶ نقطه روستایی و عشایری است که بخش قابل توجهی از آنها با مشکلات زیرساختی در حوزه جاده مواجه هستند.
وی با انتقاد از اینکه در طول یک سال گذشته اقدامات مؤثری از سوی مجموعه راهداری استان در شهرستان رستم مشاهده نشده و این موضوع یکی از نقاط ضعف عملکردی محسوب میشود، تصریح کرد: راههای روستایی و ایمنسازی محورهای ارتباطی از مطالبات جدی مردم است که تاکنون پاسخ لازم را دریافت نکرده است و این مسئله بهصورت مستمر از سوی مسئولان شهرستان و استان پیگیری شده است.
ایجاد مدارس خاص در شهرستان موجب مهاجرت معکوس می شود
وی با اشاره به وضعیت آموزشی شهرستان گفت: در شهرستان رستم بیش از ۷۷ هزار دانشآموز مشغول به تحصیل هستند اما به دلیل نبود مدارس نمونه دولتی و مدارس خاص، بیش از یکهزار دانشآموز ناچار به تحصیل در شهرستانهای مجاور از جمله نورآباد ممسنی هستند.
مختاری افزود: ایجاد مدارس خاص در شهرستان علاوه بر ارتقای کیفیت آموزشی، میتواند موجب مهاجرت معکوس و تثبیت جمعیت در شهرستان شود.
وی در ادامه با انتقاد از عدم بازدید میدانی مسئولان آموزش و پرورش استان گفت: در طول یک سال گذشته هیچ بازدیدی از شهرستان انجام نشده که این موضوع از نقاط ضعف جدی محسوب میشود، چرا که تصمیمگیری بدون شناخت میدانی نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی باشد.
وی در ادامه به وضعیت آموزش عالی اشاره کرد و گفت: تنها واحد دانشگاهی شهرستان، دانشگاه پیام نور است که با وجود ظرفیتهای علمی شهرستان، در معرض تهدید جمعآوری قرار گرفته بود اما با رایزنیها این موضوع فعلاً متوقف شده است.
فرماندار رستم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: بیمارستان شهدای رستم که حدود ۳ تا ۴سال پیش به بهرهبرداری رسیده، با کمبود تجهیزات و نیروی تخصصی مواجه بود.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و همکاری دانشگاه علوم پزشکی، ۴پزشک متخصص در رشتههای زنان و زایمان، قلب، داخلی و اطفال در شهرستان مستقر شدهاند و بخشی از مشکلات مردم در این حوزه مرتفع شده است.
مختاری همچنین از پیگیری راهاندازی دستگاه سیتیاسکن در بیمارستان خبر داد و گفت: این موضوع در سفر معاون وزیر بهداشت مطرح و قول مساعد برای تجهیز داده شده و در حال پیگیری است.
وی افزود: با انتصاب رئیس جدید بیمارستان، روند بررسی و رفع نواقص با جدیت بیشتری دنبال میشود و بخش اطفال نیز اخیراً فعال شده است.
کمبود شعب بانکی در شهرستان رستم احساس میشود
فرماندار رستم در ادامه به مشکلات حوزه بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 4 بانک در شهرستان مستقر هستند و با اضافه شدن پست بانک، خدمات بانکی در حال توسعه است اما همچنان نیاز به افزایش شعب بانکی احساس میشود.
وی با اشاره به حجم بالای مراجعه شهروندان به شهرستانهای مجاور برای خدمات بانکی افزود: این موضوع موجب افزایش هزینه، زمان و مشکلات تردد برای مردم شده و باید با استقرار شعب جدید بانکها در شهرستان رستم برطرف شود.
مختاری در بخش دیگری از سخنان خود به برخی دستگاههای استانی از جمله گاز، آبفا، امور عشایر و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: برخی از این دستگاهها عملکرد قابل قبولی داشتهاند اما در برخی حوزهها همچنان گلایهمندیهایی وجود دارد.
وی افزود: از این پس لازم است مدیران کل دستگاههای اجرایی برای بررسی میدانی مسائل، حضور مستقیم و اختصاصی در شهرستان رستم داشته باشند و بازدیدهای غیرمتمرکز و گذری پاسخگوی مشکلات مردم نخواهد بود.
وی در ادامه به موضوع آبرسانی به مناطق عشایری اشاره کرد و گفت: برخی از طرحهای آبرسانی در مناطق عشایری به دلیل هزینههای بالا نیازمند تأمین اعتبارات ملی هستند و از توان شهرستان خارج است.
مختاری با بیان اینکه برخی پروژههای آبرسانی عشایری تا دهها میلیارد تومان هزینه نیاز دارند، تأکید کرد: این پروژهها باید در سطح ملی و از طریق ردیفهای اعتباری ویژه پیگیری شوند.
وی در پایان به وضعیت شهری و زیرساختهای مرکز شهرستان اشاره کرد و گفت: شهر مصیری با وجود اقدامات انجامشده همچنان با کمبودهایی از جمله نبود سالن آمفیتئاتر، سالن کنفرانس و برخی زیرساختهای فرهنگی و اداری مواجه است.
فرماندار شهرستان رستم با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام افزود: برخی پروژهها مانند ساختمانهای اداری و مجتمعهای خدماتی سالهاست متوقف ماندهاند و باید تعیین تکلیف شوند.
فرماندار شهرستان رستم با اشاره به برخی کاستیها در حوزه زیرساختهای مذهبی و فرهنگی اظهار داشت: مسجد مرکزی شهرستان نیازمند توجه ویژه مدیرکل اوقاف و امور خیریه است و این موضوع بهصورت جدی در دستور پیگیری قرار دارد.با وجود دستور استاندار در پی فرمایشات امام جمعه شهرستان در جریان سفر استانی، همچنان مصلی نماز جمعه شهرستان از حداقل امکانات از جمله سیستمهای سرمایشی برخوردار نیست.
کمبود زیرساختهای ورزشی در شهرستان رستم
مختاری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: با وجود استعدادهای فراوان در شهرستان، کمبود زیرساختهای ورزشی یکی از گلایههای جدی ماست.
وی افزود: ورزشکاران مستعدی از شهرستان رستم به سطح ملی رسیدهاند، از جمله معرفی بازیکنان مطرحی مانند ساسان انصاری از همین منطقه، اما نبود امکانات کافی موجب شده بسیاری از استعدادها ناشناخته باقی بمانند.
فرماندار رستم ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و رایزنیهای نماینده مردم در مجلس و مجموعه محرومیتزدایی، زمین چمن اصلی شهر مصیری بازسازی و نوسازی شده است و تجهیز تنها خوابگاه ورزشی شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه ورزش بانوان نیز همچنان کمبودهای جدی وجود دارد و این بخش نیازمند توجه و برنامهریزی ویژه است.
پشتکوه از محرومترین مناطق استان فارس است
فرماندار شهرستان رستم در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مناطق کمتر برخوردار شهرستان، به بخش پشتکوه اشاره کرد و گفت: این منطقه به دلیل ماهیت کوهستانی، با محدودیتهای جدی در حوزه زیرساختها بهویژه راه، گاز و خدمات جادهای مواجه است و این مشکلات همچنان بهصورت جدی وجود دارد.
وی ادامه داد: پراکندگی روستاها و کاهش جمعیت برخی نقاط، بهدلیل مهاجرت به مراکز شهرستان و شهرهای دیگر، روند خدماترسانی را دشوارتر کرده است، بهگونهای که در برخی روستاها با جمعیت ۲۰ تا ۳۰ خانوار ارائه خدمات با چالش مواجه میشود.برای تثبیت جمعیت در این مناطق، ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع وابسته به کشاورزی یک ضرورت جدی است تا امکان ماندگاری جمعیت در روستاها فراهم شود.
سرانه عمرانی پاسخگوی انباشت محرومیتها نیست
فرماندار شهرستان رستم با اشاره به پیشینه پروژه سد پارسیان پروژه مشترک شهرستانهای نورآباد ممسنی و رستم اظهار داشت: این پروژه بیش از سه دهه سابقه دارد و مطالعات آن حدود ۱۵ سال به طول انجامیده است.پس از انجام مطالعات و آغاز عملیات اجرایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد، این پروژه به دلایل مختلف از دستور کار خارج شد.
فرماندار رستم با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی در سطح ملی گفت: تأکید ما بر این است که حتی در سالهای کمبارش نیز این پروژه میتواند نقش مؤثری در تقویت زیرساختهای کشاورزی و اقتصادی منطقه داشته باشد.
وی با اشاره به آخرین پیگیریها برای این سد گفت: موضوع این پروژه در کمیسیون کشاورزی مجلس نیز مطرح شده و با دستور اکید برای بررسی مجدد به وزارت نیرو ارجاع شده است و روند کارشناسی آن در حال انجام است. در پی جلسات اخیر در تهران و پیگیریهای انجامشده با معاونت استانداری، موضوع با نگاه مثبت در دست بررسی کارشناسان قرار دارد و با اعمال اصلاحات فنی، امکان بازگشت پروژه به مسیر اجرایی وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری نماینده مجلس و تخصیص اعتبارات ملی در بودجه سال ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از منابع لازم برای ادامه پروژه تأمین شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت اعتبارات عمرانی شهرستان گفت: در دهه گذشته حدود ۱۵۰ پروژه در کمیته برنامهریزی شهرستان تعریف شده که ۱۱۰ مورد آن برنامهریزی شده است، اما میزان تخصیص اعتبارات هنوز بهطور قطعی مشخص نیست.
وی تصریح کرد: سرانه اعتبارات عمرانی شهرستان با توجه به انباشت محرومیتها پاسخگوی نیازهای واقعی منطقه نیست و این موضوع از چالشهای اساسی توسعه محسوب میشود.
استفاده از ظرفیت گردشگری، راهکاری برای توسعه اقتصادی شهرستان
مختاری با اشاره به برخی چالشهای حوزه اشتغال اظهار داشت: با وجود توسعهیافتگی نسبی، فاصله میان ساختار سنتی و حرکت به سمت مدرنیته باعث شده است که برخی از فرزندان تحصیلکرده شهرستان با مشکل اشتغال مواجه شوند.
فرماندار رستم تأکید کرد: واقعیت این است که بخشی از نیاز بازار کار در حوزه کشاورزی و فعالیتهای مرتبط، همچنان وابسته به نیروی کار ساده است، در حالی که نیروی تحصیلکرده شهرستان به دلیل ساختار بازار کار، امکان ورود به این حوزهها را ندارد.
مختاری در ادامه به ظرفیتهای گردشگری شهرستان اشاره کرد و گفت: منطقه پشتکوه از چارطاق تا آخرین نقاط مرزی استان، دارای مناظر طبیعی بسیار زیبا در چهار فصل سال است که شامل رودخانهها، کوهستانها و روستاهای مهماننواز میشود.
وی افزود: وجود جاذبههایی همچون تنگ گجستان، تنگ تامرادی، آبشار پای طوف و مسیرهای طبیعی بکر، این منطقه را به یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری استان تبدیل کرده است.همچنین اماکن تاریخی مانند نقش کورنگون، محوطههای تاریخی منطقه منگودرز و تالاب سرآسیاب منصورآباد و چشم انجیری از دیگر نقاط ارزشمند گردشگری شهرستان هستند که میتوانند با سرمایهگذاری مناسب به قطب گردشگری تبدیل شوند.
وی تصریح کرد: بخشی از اعتبارات ارزش افزوده برای ساماندهی مسیرهای گردشگری و بهبود دسترسی به این مناطق اختصاص یافته اما همچنان زیرساختها نیازمند توسعه جدی هستند.در حال حاضر بازدید از این مناطق انجام میشود اما بهدلیل نبود برنامهریزی منسجم و هدفمند، ظرفیت گردشگری شهرستان بهطور کامل بالفعل نشده است.
فرماندار رستم در پایان با اشاره به نقش بانوان در مدیریت شهرستان گفت: حضور بانوان توانمند در بخشهای مختلف اداری از جمله معاونت سیاسی فرمانداری، بهزیستی، بنیاد شهید، پیام نور، مخابرات و اداره کار نشاندهنده ظرفیت بالای زنان در مدیریت اجرایی شهرستان است.