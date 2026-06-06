مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:
۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نهایی پروژه چهارخطه دورهچگنی به ویسیان نیاز است
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به اهمیت پروژه چهارخطه دورهچگنی به ویسیان گفت: برای تکمیل کامل این پروژه ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گزارش ایلنا، عنایتاله میرزایی روز شنبه شانزدهم خرداد ماه در حاشیه جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژههای راهسازی استان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پروژه احداث محور چهارخطه دورهچگنی به ویسیان به طول ۷.۵ کیلومتر از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و توسعه ارتباطات منطقهای ایفا میکند.
وی با اشاره به اجرای پروژه در دو قطعه افزود: قطعه نخست به طول ۵.۵ کیلومتر دارای پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۸۵ درصد است که عملیات بیس آن به طور کامل اجرا شده و هماکنون آماده قیرپاشی و اجرای آسفالت است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: قطعه دوم این محور به طول ۲ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد در حال اجراست و عملیات خاکریزی و تکمیل ابنیه فنی آن در دست انجام است.
میرزایی مهمترین چالش این پروژه را احداث پل ۱۶۱ متری در مسیر محور عنوان کرد و گفت: این پل با ۷ دهانه ۲۳ متری از چالشهای عمده این پروژه بوده که طی سنوات گذشته تعدادی از شمعها و پایههای آن اجرا شده و برای تکمیل سازه و بهرهبرداری کامل از آن، اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز است که تأمین آن نقش تعیینکنندهای در تسریع روند تکمیل پروژه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در مجموع برای تکمیل هر دو قطعه این محور و بهرهبرداری کامل از آن، اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان نیاز است که با تخصیص این اعتبار، یکی از گلوگاههای ترافیکی منطقه برطرف و سطح ایمنی محور به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در پایان با تأکید بر اهمیت این پروژه در توسعه زیرساختهای حملونقل استان خاطرنشان کرد: تکمیل محور چهارخطه دورهچگنی–ویسیان علاوه بر کاهش سوانح رانندگی، نقش مؤثری در تسهیل دسترسی به مراکز جمعیتی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.