توقیف کامیون حمل آجر با راننده 14 ساله در محور دانسفهان-تاکستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: واحد گشت پلیس راه هنگام گشت‌زنی در محور مذکور، به یک دستگاه کامیون حامل آجر مشکوک شدند که فاقد پوشش استاندارد برای جلوگیری از ریزش بار بود.

وی افزود: پس از توقف خودرو و بررسی مدارک، مشخص شد راننده این کامیون یک نوجوان 14 ساله است، در حالی که بار آن به 34.5 تن می‌رسید و 8.5 تن اضافه تناژ داشت.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: این خودرو بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد و طبق قانون، این کامیون حداقل به مدت یک هفته همراه با بار متوقف خواهد ماند.

تقی‌خانی با ابراز نگرانی از رواج این پدیده خطرناک در استان گفت: متأسفانه در برخی مناطق قزوین، نوجوانان و حتی کودکان بدون گواهینامه اقدام به رانندگی می‌کنند. این افراد به دلیل فقدان تجربه کافی، توانایی کنترل وسیله نقلیه در شرایط حساس را ندارند و نمی‌توانند واکنش صحیحی نشان دهند.

وی با بیان اینکه غلبه بر هیجانات در سنین پایین عملاً غیرممکن است، هشدار داد: این موضوع یک بمب ساعتی در جاده‌هاست که می‌تواند فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر هم برای خود نوجوانان و هم برای سایر شهروندان رقم بزند.

فرمانده پلیس راه قزوین در پایان از خانواده‌ها خواست نظارت جدی بر رفتار فرزندان خود داشته باشند و تأکید کرد: به هیچ عنوان وسیله نقلیه در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار ندهید و اجازه ندهید کودکان پشت فرمان بنشینند.

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