مسکن روستایی باید در اولویت اصلی مسئولان گلستان قرار گیرد
بانکهای عامل وعده پوچ تسهیلات مسکن روستایی ندهند
استان گلستان بهعنوان دومین استان روستایی کشور، جایگاهی ویژه در برنامهریزیهای توسعهای دارد؛ چرا که نیمی از جمعیت استان در روستاها زندگی میکنند و هر تصمیمی در حوزه روستا، مستقیماً بر اقتصاد، مهاجرت، اشتغال و کیفیت زندگی مردم اثر میگذارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، استان گلستان بهعنوان دومین استان روستایی کشور، جایگاهی ویژه در برنامهریزیهای توسعهای دارد و کارشناسان مسکن تاکید دارند که مسکن روستایی باید در صدر اولویتهای مسئولان استان قرار گیرد. موضوعی که میتواند موتور محرک توسعه پایدار در مناطق روستایی باشد.
افزایش ماندگاری روستاییان و کاهش مهاجرت به شهرها- ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای خانوارهای کمدرآمد- خانهدار شدن اقشار ضعیف و جوانان روستایی- افزایش اشتغال محلی از طریق فعال شدن بخشهای ساختوساز، مصالح و خدمات - تقویت تولیدات کشاورزی و دامی به دلیل ثبات جمعیت در روستا - ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیبپذیری در برابر حوادث طبیعی- توسعه زیرساختها و خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز، اینترنت و راه روستایی و… از اهمیت مسکن روستایی در گلستان است.
گلستان با داشتن صدها روستا، زمینهای حاصلخیز، ظرفیتهای گردشگری و نیروی انسانی جوان، میتواند به یکی از قطبهای توسعه روستایی کشور تبدیل شود. اما این هدف زمانی محقق میشود که مسکن ایمن، مقاوم و استاندارد برای روستاییان فراهم باشد.
کارشناسان معتقدند که تقویت طرحهای نوسازی و مقاومسازی مسکن روستایی، پرداخت تسهیلات کمبهره، و تسریع در روند صدور مجوزها میتواند تحولی جدی در این حوزه ایجاد کند.
با توجه به سهم بالای جمعیت روستایی در گلستان، مسکن روستایی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. توجه مسئولان به این بخش میتواند آینده اقتصادی و اجتماعی استان را تضمین کند و زمینهساز توسعهای پایدار و متوازن در سراسر گلستان باشد.
گلایه روستاییان گلستان از سختی دریافت تسهیلات مسکن
برخی از روستاییان استان گلستان از روند دشوار دریافت تسهیلات مسکن روستایی گلایه دارند. آنها گلایه دارند که ضمانتهای سنگین بانکی، طولانی بودن مراحل اداری، کمبود اعتبار و تأخیر در پرداخت وامها باعث شده بسیاری از خانوارها نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
بارها اعلام کردند که در شرایطی که نیمی از جمعیت گلستان در روستاها زندگی میکنند، انتظار میرود مسئولان با سادهسازی فرآیندها و افزایش سقف تسهیلات، زمینه را برای نوسازی و مقاومسازی خانههای روستایی فراهم کنند.
به گفته کارشناسان، رفع این موانع میتواند نقش مهمی در ماندگاری جمعیت، کاهش مهاجرت و تقویت توسعه روستایی در استان داشته باشد. بانکهای عامل به وعدههای خود عمل کنند و وعدههای پوچ مسکن روستایی ندهند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان از ثبت اولین قرارداد بانکی تسهیلات قرضالحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی خبر داد و ابراز داشت: این اقدام گامی مهم در راستای کمک به تامین مسکن روستاییان و تحقق اهداف توسعه روستایی در استان به شمار میرود.
داود خسروی اظهار داشت: با هدف کمک به تامین مسکن روستاییان و همچنین نوسازی و مقاومسازی خانههای فرسوده، تسهیلات قرضالحسنه ساخت مسکن روستایی در سال جدید به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و اولین متقاضی این تسهیلات در بانک تجارت شهرستان کردکوی موفق به عقد قرارداد بانکی جهت دریافت این تسهیلات شد.
وی با بیان اینکه این تسهیلات با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله، با ضمانت زنجیرهای بدون نیاز به نوبت و سپردهگذاری به متقاضیان ساخت مسکن در روستاهای استان اعطا خواهد شد گفت: در مرحله اول، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب ۱۰۰۰ فقره از این تسهیلات به استان گلستان تخصیص داده شده است که مراحل معرفی به بانک متقاضیان در شهرهای مختلف به زودی آغاز خواهد شد.
وی از جمله اهداف این طرح را کمک به ساخت مسکن جوانان و مستأجران، افزایش ماندگاری روستاییان، توسعه همهجانبه مناطق روستایی و در نهایت امیدآفرینی در بین ساکنین این مناطق دانست.این اقدام نویدبخش آیندهای روشنتر برای تامین مسکن اقشار کمدرآمد در روستاهای استان گلستان است و انتظار میرود با اجرای کامل این طرح، شاهد تحول چشمگیری در وضعیت مسکن روستایی باشیم.