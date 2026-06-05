استاندار فارس:
محیط زیست، بنیان امنیت و سلامت جامعه است
استاندار فارس، همزمان با فرارسیدن هفته محیط زیست، با صدور پیامی ضمن تأکید بر جایگاه حیاتی عرصههای زیستمحیطی، حفظ این سرمایهها را وظیفهای همگانی و فرابخشی برشمرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این پیام، محیط زیست را نه صرفاً مجموعهای از عناصر طبیعی، بلکه زیربنای اصلی امنیت، سلامت، رفاه و پایداری جوامع بشری دانست و تصریح کرد: امروز بحرانهایی همچون آلودگی هوا، فرسایش خاک، تنش آبی، کاهش تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی، مخاطراتی جدی برای نسلهای حاضر و آینده محسوب میشوند که عبور از آنها نیازمند رویکردی مسئولانه و علمی است.
امیری با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر زیستبومی استان فارس، بیان کرد: این استان با دارا بودن مناطق حفاظتشده ارزشمند و منابع طبیعی غنی، سهم و مسئولیتی سنگین در صیانت از میراث طبیعی کشور بر عهده دارد. تحقق این امر مستلزم همافزایی دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی، نخبگان علمی، سازمانهای مردمنهاد و آحاد مردم شریف فارس است.
استاندار فارس در بخش دیگری از این پیام، با تجلیل از زحمات شبانهروزی محیطبانان، خاطرنشان کرد: تلاشهای فداکارانه محیطبانان که با تخصص، تعهد و ازخودگذشتگی در مسیر حفاظت از زیستبومهای استان فعالیت میکنند، سرمایهای گرانبها و شایسته تقدیر ویژه است.
وی در پایان ضمن تبریک این هفته به مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس و کارکنان این اداره، همه اقشار جامعه را به مشارکت فعال در نهضت حفاظت از محیط زیست فراخواند و اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف، رعایت الزامات قانونی و حمایت از برنامههای آموزشی، از مهمترین مسئولیتهای اجتماعی ماست. امیدواریم با اتکال به خداوند متعال و در سایه شعار «حفظ محیط زیست، امنیت ملی»، گامهای مؤثری در راستای ارتقای شاخصهای زیستمحیطی و دستیابی به آیندهای سبز و پایدار برای استان فارس برداریم.