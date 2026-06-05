سلامت جسمی و فکری لازمه پویایی اجتماعی است

به گزارش ایلنا، جلیل حسنی در نشست کمیسیون سلامت و امنیت غذایی و در جمع اعضای کمیسیون، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید، وضعیت کنونی کشور را در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» توصیف کرد و اظهار داشت: در چنین شرایط حساسی، همگرایی، اتحاد و انسجام میان نیروهای مسلح و مردم، تنها راه دستیابی به عزت، سربلندی و افتخار نظام جمهوری اسلامی و تمامی ایرانیان است.

سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با محور قرار دادن موضوع سلامت و امنیت غذایی به عنوان پیش‌نیاز رفاه و آرامش جامعه، تصریح کرد: بر اساس اصل «عقل سالم در بدن سالم»، اگر بناست در جامعه نشاط، خلاقیت و تحرک ایجاد شود، ابتدا باید سلامت تغذیه تضمین شود.

وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده در این نشست مبنی بر وجود ایراداتی در بعضی از اقلام غذایی توزیع شده، خاطرنشان کرد: در سطح کلان با چالش‌هایی روبرو هستیم که نیازی به تفسیر ندارند بلکه نیازمند اقدامات فوری و اثرگذارند و در این راستا دستگاههای ذیربط باید متناسب با شرح وظایفی که دارند در حوزه های پیشگیری ، کنترل و نظارت اقدام نمایند.

حسنی در نقد ساختار اجرایی فعلی، به «حلقه مفقوده» در مسیر تبدیل مصوبات به عمل اشاره کرد و گفت: ما با کمبود مصوبه در سطوح ملی، استانی و شهرستانی مواجه نیستیم، بلکه بعضا هنر و یا همت تبدیل این مصوبات به اقدامات عملی را نداریم.

وی تأکید کرد که باید از تکرار جلسات توصیفی و گزارش‌های کلی فاصله گرفت و به جای آن، بر خروجی‌های کارشناسی و عملیاتی تمرکز کرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در تبیین نقشه راه این کمیسیون، بر لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی، زیرمجموعه برای هم‌افزایی و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها تأکید کرد و افزود: مقرر شد در بازه‌های زمانی دو تا سه ماهه، جلساتی برگزار شود تا در آن‌ها نه به صورت توصیفی، بلکه با ارائه شاخص‌های کمی و نتایج ملموس، اقدامات انجام شده، نقاط قوت، ضعف‌ها و موانع احصا شده و برای دوره آتی هدف‌گذاری دقیق صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی، خواستار استفاده حداکثری از راهنمایی‌های اساتید دانشگاهی در حوزه‌های بهداشت و درمان شد تا با اتخاذ گام‌های اساسی و علمی، جامعه‌ای پویا و با نشاط در تمامی ابعاد زندگی محقق گردد.

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