عملیات ۶ ساعته نجات جوان ۲۶ ساله در ارتفاعات «دره قایمشو» مهریز
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان یزد از نجات یک جوان ۲۶ ساله که در ارتفاعات دره «قایمشو» شهرستان مهریز مفقود شده بود خبر داد و گفت: این فرد پس از چند ساعت عملیات جستوجو و نجات توسط تیمهای امدادی پیدا و به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
به گزارش ایلنا از یزد، سید علی طباطباییفر معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان یزد اظهار کرد: شب گذشته پس از اعلام مفقودی یک جوان ۲۶ ساله در ارتفاعات منطقه مهریز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلالاحمر استان، بلافاصله تیمهای امدادی تیم واکنش سریع استان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این عملیات که از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شد، تیم واکنش سریع هلالاحمر به همراه تیم پشتیبان شهرستان مهریز و یک بلد محلی در منطقه صعبالعبور و صخرهای دره «قایمشو» عملیات جستوجو را آغاز کردند.
طباطباییفر ادامه داد: پس از چندین ساعت جستوجو در ارتفاعات نیروهای امدادی موفق شدند فرد مفقودشده را که دچار مصدومیت شده بود پیدا کنند.
معاون امداد و نجات هلالاحمر استان یزد تصریح کرد: نجاتگران پس از فیکس کردن مصدوم و انتقال او با استفاده از بسکت از مسیر کوهستانی به پایین ارتفاعات، وی را برای ادامه اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات امداد و نجات که حدود ۶ ساعت به طول انجامید، ساعت ۲:۳۰ بامداد با انتقال مصدوم و تحویل وی به عوامل اورژانس و نیروی انتظامی خاتمه یافت.