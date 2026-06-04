آتش سوزی در سه سوله شهرک صنعتی اهواز؛ سه نفر مصدوم شدند
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از مهار آتشسوزی گسترده در سه سوله فعال در حوزه تولید و ضدعفونی ظروف بیمارستانی در یکی از شهرکهای صنعتی اهواز خبر داد و گفت: ۴۰ آتشنشان برای مهار این آتشسوزی گسترده به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش ایلنا، مریم شهریاری بیان کرد: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: در پی اعلام این حادثه، ۶ دستگاه خودروی اطفای حریق، پنج دستگاه تانکر آبرسان، هفت دستگاه خودروی پیشرو و بیش از ۴۰ نفر از آتشنشانان و فرماندهان عملیاتی به محل اعزام شدند و عملیات گسترده مهار آتش را آغاز کردند.
شهریاری با اشاره به نوع فعالیت این واحدها تصریح کرد: سولههای حادثهدیده در زمینه تولید و ضدعفونی ظروف بیمارستانی فعالیت داشتند و به دلیل گستردگی حریق، حجم بالای مواد موجود در محل و احتمال سرایت آتش به بخشهای مجاور، عملیات اطفای حریق با حساسیت ویژه و رعایت کامل اصول ایمنی انجام شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اهواز ادامه داد: آتشنشانان با تلاش مستمر و اجرای عملیات گسترده اطفای حریق موفق شدند از گسترش شعلهها به سایر بخشهای مجموعه جلوگیری کرده و در نهایت آتش را مهار و محل حادثه را ایمنسازی کنند.
وی گفت: در جریان این حادثه و بر اساس گزارشهای اولیه، سه نفر از افراد حاضر در محل بر اثر نوعی ماده پودری موجود در مجموعه دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط عوامل اورژانس ۱۱۵، به مراکز درمانی منتقل شدند.
شهریاری در ادامه با اشاره به بررسیهای اولیه در محل حادثه اظهار کرد: شواهد و ارزیابیهای کارشناسی اولیه نشان میدهد عدم رعایت برخی اصول ایمنی و همچنین نحوه نگهداری و انبارش مواد قابل اشتعال در این مجموعه، در تشدید و گسترش آتشسوزی موثر بوده است.
وی رعایت الزامات ایمنی، استانداردهای نگهداری مواد خطرناک و تجهیز واحدهای صنعتی به سیستمهای اعلام و اطفای حریق را از ضروریات اجتنابناپذیر برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه دانست.
شهریاری خاطرنشان کرد: پس از مهار کامل حریق، عملیات لکهگیری، خنکسازی و ایمنسازی محل توسط نیروهای آتشنشانی انجام شد و بررسی علت دقیق وقوع حادثه و ماهیت ماده دخیل در بروز مصدومیتها در دستور کار کارشناسان علتیابی سازمان قرار دارد.