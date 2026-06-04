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تلفات فوک خزری در سواحل مازندران به ۱۴ قلاده رسید

تلفات فوک خزری در سواحل مازندران به ۱۴ قلاده رسید
کد خبر : 1794290
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معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از کشف لاشه دو قلاده فوک خزری در سواحل ساری خبر داد و گفت: تلفات فوک خزری در سواحل مازندران به ۱۴ قلاده رسید.

به گزارش ایلنا، روح‌الله اسماعیلی اظهار کرد: در ادامه پایش‌های منظم سواحل استان، لاشه دو قلاده فوک خزری روزهای اخیر در سواحل ساری توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت شناسایی شد.

وی افزود: بررسی کارشناسان اعزامی نشان داد به دلیل گذشت زمان طولانی از مرگ این پستانداران دریایی، لاشه‌ها در مرحله پیشرفته فساد قرار داشته و امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی وجود نداشت.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: لاشه‌ها با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و تحت نظارت کارشناسان، به‌صورت بهداشتی دفن شدند تا از بروز هرگونه آلودگی احتمالی محیطی جلوگیری شود.

اسماعیلی با اشاره به تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان، از شهروندان و صیادان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ تماس گویای سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی کنند.

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