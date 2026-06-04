استاندار در بازدید از شرکت توزیع برق گیلان:
امکان مدیریت حدود ۵۰ درصد از مصرف پیک بار تابستان وجود دارد
استاندار گیلان با تأکید بر نقش تعیینکننده مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی، همکاری مردم در رعایت الگوی مصرف را کلید اصلی عبور موفق از پیک بار و کاهش خاموشیهای احتمالی در فصل تابستان دانست.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس در جریان بازدید از پروژههای هوشمندسازی و تحول دیجیتال شرکت توزیع نیروی برق استان و همچنین مرکز تحقیق و توسعه این شرکت، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در فصل تابستان و همکاری عمومی برای عبور از اوج بار اظهار کرد: بیشک مردم با در نظر گرفتن شرایط کشور با صرفهجویی به کاهش اوج بار برق کمک خواهند کرد.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به بخشی از زیرساختهای انرژی کشور در جنگ رمضان توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: در اثر این شرایط، بخشی از ظرفیت تولید برق، گاز و فرآوردههای نفتی تحت تأثیر قرار گرفته و طبیعی است که در تابستان امسال نیز با محدودیتهایی در تولید و تأمین برق مواجه باشیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه راهکار اصلی عبور از این شرایط، مدیریت مصرف انرژی توسط مردم است، افزود: اگر مردم و دستگاهها الگوی مصرف را رعایت کنند و دمای محیطها روی ۲۵ درجه تنظیم شود، میتوان میزان خاموشیها را به حداقل رساند و فشار بر شبکه برق را کاهش داد.
حقشناس با تأکید بر اولویت حفظ پایداری تولید در بخش صنعت تصریح کرد: در صورت رعایت مصرف در بخش خانگی و عمومی، خاموشیها کمتر متوجه بخش صنعت خواهد شد، چرا که توقف فعالیت واحدهای تولیدی میتواند تبعاتی همچون افزایش بیکاری و کاهش تولید به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیت سامانههای هوشمند مدیریت بار در استان بیان کرد: با بهرهگیری از کنترل هوشمند نصبشده در شبکه توزیع برق، امکان مدیریت حدود ۵۰ درصد از مصرف پیک بار تابستان وجود دارد که این موضوع نقش مهمی در پایداری شبکه ایفا میکند.
استاندار گیلان همچنین با رد برخی برداشتها درباره تراز تولید و مصرف برق استان گفت: گیلان در فصل تابستان عمدتاً دریافتکننده برق از شبکه سراسری است و برق استان به خارج صادر نمیشود؛ بنابراین نگاه به مسئله برق باید ملی و مبتنی بر شبکه سراسری باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان: ارتقای تابآوری از طریق نوسازی و هوشمندسازی
در ادامه این بازدید، مسعود صادقی خمامی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، گزارشی از اقدامات دوسال اخیر ارائه داد و گفت: «تمرکز راهبردی ما بر سه محور نوسازی شبکه فرسوده، تقویت زیرساختهای هوشمندسازی و کاهش تلفات انرژی بوده است.
صادقی خمامی افزود: تلاش تیم مدیریتی و فنی شرکت بر این بوده تا با بهرهگیری از تحلیلهای دادهمحور و مدیریت هوشمند بار، کمترین فشار به مشترکان خانگی و بخش تولید وارد شود. این پروژهها تنها برای تابستان جاری نیست، بلکه گامی بلند برای ارتقای پایداری بلندمدت زیرساختهای استان است.
در پایان این بازدید، استاندار گیلان با افتتاح رسمی سامانه هوشمند تجاری و BI» شرکت توزیع نیروی برق استان، این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر تحول دیجیتال دانست و تصریح کرد: «این سامانه، یک تجربه موفق و الگویی قابل تعمیم برای بهرهوری حداکثری در مدیریت منابع است.