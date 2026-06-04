دادستان آستارا اعلام کرد:
دستگیری ۴ کارمند گمرک آستارا به اتهام فساد مالی+ جزئیات
دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا از دستگیری ۴ کارمند اداره کل گمرک این شهرستان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان به اتهام ارتشا و فساد مالی خبر داد.
به گزارش ایلنا، جواد حسن بیگی، از دستگیری چهار کارمند اداره کل گمرک شهرستان آستارا به اتهام ارتشا و فساد مالی خبر داد.
دادستان بندر آستارا، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی و صیانت از سلامت نظام اداری، با صدور دستور قضایی، چهار تن از کارکنان اداره کل گمرک این شهرستان به اتهام فساد مالی و ارتشا بازداشت شدند.
وی افزود: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی و نظارتی، تحقیقاتی در خصوص تخلفات مالی در اداره کل گمرک انجام شد که با دستور قضایی، متهمان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر و برای طی مراحل قانونی روانه زندان شدند.
مدعی العموم با تأکید بر اینکه خط قرمز دستگاه قضایی، فساد در هر سطح و جایگاهی است، خاطرنشان کرد: برخورد با گلوگاههای فساد و مفسدین اداری که باعث سلب اعتماد عمومی میشوند، با قاطعیت ادامه خواهد داشت و در این مسیر هیچگونه اغماضی صورت نمیگیرد.
حسن بیگی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر، برای این چهار کارمند پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی ابعاد احتمالی دیگر و بررسی دقیقتر پرونده در جریان است.