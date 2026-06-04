مدیرکل صمت استان خبر داد؛
شناسایی ۲۱ واحد و طرح صنعتی خسارتدیده جنگ در لرستان
مدیرکل صمت لرستان: در پی ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شناسایی و ارزیابی خسارات واحدهای آسیبدیده، روند بررسی خسارتها در استان آغاز شد و در مجموع ۲۱ واحد و طرح صنعتی خسارتدیده شناسایی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن جعفری در نشست شورای برنامهریزی و توسعه لرستان اظهار کرد: سه واحد بهصورت مستقیم و با خسارت کامل آسیب دیدهاند و سایر واحدها نیز به شکل غیرمستقیم در بخشهای مختلف از جمله ساختمانها، ماشینآلات، تجهیزات و خطوط تولید متحمل خسارت شدهاند.
مدیرکل صمت لرستان با اشاره به ارجاع پرونده تمام واحدهای آسیبدیده به مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری گفت: برای هر واحد دو کارشناس رسمی تعیین شده و میزان خسارتها پس از بررسیهای دقیق فنی و کارشناسی مشخص شده است.
جعفری با بیان اینکه مطابق دستورالعمل وزارت صمت، نتایج ارزیابیها باید به تأیید شورای برنامهریزی و توسعه برسد، عنوان کرد: پس از تأیید نهایی، پروندهها برای طرح در ستاد بازسازی و جبران خسارات جنگ در سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت صمت ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون ارزیابی خسارت ۱۸ واحد صنعتی در جنگ تحمیلی نهایی شده و ارزش خسارات تأییدشده این واحدها به ۲۰۹ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: از مجموع خسارات برآوردشده، ۱۰۶ میلیارد تومان مربوط به آسیبهای واردشده به ساختمانها و ابنیه واحدهای صنعتی و ۱۰۳ میلیارد تومان نیز مربوط به خسارت ماشینآلات، تجهیزات و خطوط تولید است.