به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن جعفری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان اظهار کرد: سه واحد به‌صورت مستقیم و با خسارت کامل آسیب دیده‌اند و سایر واحدها نیز به شکل غیرمستقیم در بخش‌های مختلف از جمله ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و خطوط تولید متحمل خسارت شده‌اند.

مدیرکل صمت لرستان با اشاره به ارجاع پرونده تمام واحدهای آسیب‌دیده به مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری گفت: برای هر واحد دو کارشناس رسمی تعیین شده و میزان خسارت‌ها پس از بررسی‌های دقیق فنی و کارشناسی مشخص شده است.

جعفری با بیان اینکه مطابق دستورالعمل وزارت صمت، نتایج ارزیابی‌ها باید به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه برسد، عنوان کرد: پس از تأیید نهایی، پرونده‌ها برای طرح در ستاد بازسازی و جبران خسارات جنگ در سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت صمت ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون ارزیابی خسارت ۱۸ واحد صنعتی در جنگ تحمیلی نهایی شده و ارزش خسارات تأییدشده این واحدها به ۲۰۹ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: از مجموع خسارات برآوردشده، ۱۰۶ میلیارد تومان مربوط به آسیب‌های واردشده به ساختمان‌ها و ابنیه واحدهای صنعتی و ۱۰۳ میلیارد تومان نیز مربوط به خسارت ماشین‌آلات، تجهیزات و خطوط تولید است.

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