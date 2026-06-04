استاندار لرستان خبر داد؛
آغاز عملیات اجرایی ۳۶ طرح اقتصادی در استان/ مدیران برای جذب اعتبارات شناور وزارتخانهها اقدام کنند
استاندار لرستان بر جذب اعتبارات شناور وزارتخانهها تاکید کرد و از آغاز فعالیت ۳۶ طرح اقتصادی در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان ضمن تبریک عیدغدیر خم، با بیان اینکه ارزش اقتصادی این طرحها ۱/۲ همت و ظرفیت ایجاد ۴۹۰ شغل میباشد، اظهار داشت: با بررسی این طرحها، هیچ پروندهای در کمیسیون امور زیربنایی معطل نیست.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژهها در زیربخشهای مختلف کشاورزی، گردشگری، بومگردی و…جهت ارتقا اقتصادی استان آغاز خواهد شد، گفت: از مدیران خواستهایم که به معنی واقعی فرش قرمز برای سرمایهگذاران پهن کنند یعنی تسهیلگر امور اداری و اجرایی طرحهای مختلف سرمایهگذاری باشند تا سرمایهگذار در پیچ و خم اداری گیر نکند.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت جذب اعتبارات ملی و استانی تاکید و اظهار کرد: در مجموع بیش از ۴۰۰ همت اعتبار شناور در اختیار وزارتخانه است و ضرورت دارد که مدیران برای جذب این اعتبارات همت کنند و از محل این اعتبارات پروژههای در دست اجرا را فعال نمایند.
وی ادامهداد: ما باید از همه منابع به نفع مردم استفاده کنیم، خط قرمز منافع مردم هستند. به معنی واقعی، وقت و توان خود را صرف خدمت به مردم کردیم و انتظار داریم مدیران نیز براین اساس در جهت توسعه استان، اقدام کنند.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به حوزه آب استان اشاره کرد و افزود: در حوزه آب متولیان امر باید توجه ویژهای به اجرای طرحها داشته باشند و با نهایت جدیت در اجرای طرحهای آبی برای شهرستانها اقدام کنند. در شهرستانی مانند الیگودرز که سرچشمه است، نباید شاهد مشکل برای کشاورزان باشیم.
شاهرخی ادامهداد: منابع آبی موجود در الیگودرز علاوه بر تامین بخشی از نیاز استانهای همجوار، باید در درجه نخست پاسخگوی نیازهای مردم، کشاورزان و روستاهای این شهرستان باشد.
وی تصریح کرد: بارها تاکید کردهایم آب مازاد، سرمایهای ملی و متعلق به همه مردم کشور است، اما ابتدا باید نیازهای مردم استان تامین شود، نمیتوان پذیرفت در منطقهای که سرچشمههای بزرگ آبی قرار دارد، روستاها به دلیل کمآبی خالی از سکنه یا کشاورزان با مشکلات تامین آب مواجه شوند.
وی با اشاره به مطالبات مردم و مسئولان شهرستان الیگودرز گفت: مسائل و دغدغههای مطرح شده در این زمینه کاملا به حق است و انتظار میرود وزارت نیرو و متولیان امر با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.
استاندار لرستان از سفر خود به شهرستان الیگودرز تا پایان خردادماه جاری خبر داد و افزود: مقرر شده پیش از این سفر، مطالعات کارشناسی درباره ایستگاههای پمپاژ آسیبدیده، شبکههای انتقال آب و سایر زیرساختهای مرتبط انجام شود تا در جریان بازدید میدانی، تصمیمات لازم برای تامین منابع و اجرای طرحها اتخاذ و اعتبارات مورد نیاز ابلاغ شود.
شاهرخی گفت: طی ۲ سال اخیر موضوع احداث سدهای معشوره و مخملکوه با جدیت در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود سد مخملکوه تا ۲ سال آینده به مرحله آبگیری برسد.