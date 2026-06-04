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دستیار رئیس‌جمهور:

گلستان پیشتاز تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور

گلستان پیشتاز تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور
کد خبر : 1794218
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دستیار رئیس جمهور گفت: روند تسهیل سرمایه‌گذاری در استان در پیگیری طرح‌های خاص با استاندار گلستان مورد بررسی قرار گرفت و گلستان را یکی از پیشروترین استان‌های کشور در رفع موانع سرمایه‌گذاری است.

به گزارش ایلنا از گلستان، محمد نوری دردیدار با استاندارگلستان گفت: آنچه در گلستان می‌بینیم، یک مدل موفق از تصمیم‌گیری سریع، هماهنگی بین‌دستگاهی و صدور مجوز در کمترین زمان است. 

دستیار رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اهمیت این الگو اظهار داشت: گلستان نشان داده است که با اراده مدیریتی می‌توان موانع را در لحظه برطرف کرد و سرمایه‌گذار را دلگرم ساخت که این مدل می‌تواند در سطح ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

استاندار گلستان نیز اعلام کرد که مسیر صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان از چند ماه به چند روز کاهش یافته و تمامی دستگاه‌های مرتبط برای تسریع فرآیندها پای کار آمده‌اند تا موافقت‌های اولیه در همان روز صادر شود. 

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به نمونه‌های عملی این رویکرد افزود: در پروژه‌های بزرگ انرژی، گردشگری و صنعتی، زمین مورد نیاز در کمترین زمان واگذار و مجوزها بدون بروکراسی زائد صادر شده است؛ موضوعی که موجب شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، گلستان را مقصدی امن، سریع و قابل اعتماد بدانند.

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