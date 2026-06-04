استاندار فارس:
کارخانه آی تی آی پس از دو دهه بلاتکلیفی به چرخه تولید بازمیگردد/ سرمایهگذاران بومی این واحد راکد را به چرخه تولید بازگردانند
استاندار فارس با اشاره به اهمیت احیای واحدهای تولیدی راکد در شرایطی که برخی واحدهای صنعتی مجبور به تعدیل نیرو هستند، گفت: بازگرداندن برند معروف آی تی آی (مخابرات راه دور ایران) به چرخه تولید پس از ۲۰ سال، یک اقدام ارزشمند و ماندگار است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری از احیا و بازگشت مجدد یکی از واحدهای تولیدی راکد استان به چرخه فعالیت خبر داد و گفت: حل مسائل و مشکلات حقوقی و اداری این شرکت که سالها گریبانگیر فعالان آن بود، به سرانجام رسید و زمینه اشتغال تعداد قابل توجهی از جوانان علاقهمند به فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و IT فراهم شد.
وی با تقدیر از سرمایهگذار بومی این طرح، تصریح کرد: سرمایهگذاران این مجموعه با همت و تعلق خاطر به کشور خود، توانستند این واحد راکد را به چرخه تولید بازگردانند و این نشاندهنده عزم جدی بخش خصوصی استان برای توسعه اقتصادی است.
امیری با اشاره به ظرفیتهای بالای این واحد تولیدی در زمینه فناوری اطلاعات و آیتی گفت: برند آیتیآی یکی از نمادهای صنعتی شیراز و استان فارس است و احیای آن میتواند تحولی بزرگ در صنعت استان ایجاد کند.
رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با تأکید بر ظرفیتهای فراوان استان فارس برای توسعه و پیشرفت از اعلام آمادگی سرمایهگذاران غیر بومی برای احیای این کارخانه خبرداد و تصریح کرد: اولویت ما سپردن کار به سرمایهگذاران اهل استان فارس بود چرا که اعتقاد داریم افراد بومی به دلیل تعلق خاطر بیشتر، بهتر میتوانند این ظرفیتها را توسعه دهند و مردم نیز ایشان را میشناسند و زمینه همکاری و مطالبه از آنان نیز فراهم است.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکردهای پوپولیستی در مدیریت، خاطرنشان کرد: جامعه با تصمیمات آنی و اتفاقی قابل اداره نیست؛ بیبرنامگی در شرایطی که مظاهر فناوری تمام بخش های زندگی انسان امروز سایه انداخته پذیرفتنی نخواهد بود و بدون برنامه نمیتوان حتی یک خانواده را اداره کرد، چه رسد به جامعه و حکمرانی.
وی تصریح کرد: دنیا با همه عظمتش با دقیقترین مناسبات علمی اداره میشود. هر کسی قواعد را رعایت کند، مشمول صفت رحمانیت خداوند میشود.
استاندار فارس با اشاره به صفت «حکیم» خداوند، خاطرنشان کرد: کار اتفاقی از خداوند سر نمیزند و حتی زلزله، توفان و سیل نیز همه قاعدهمند است. خداوند این دنیا را با دقیقترین محاسبات علمی اداره میکند. بنابراین برای به نتیجه رسیدن کارها باید کار اصولی و اساسی انجام داد؛ حتی اگر در دوره ما به نتیجه نرسد، نفر بعدی آن را به سرانجام خواهد رساند و زمینه توسعه و پیشرفت فراهم می شود.
امیری با استناد به تجربه کشورهای توسعهیافته پس از جنگ جهانی دوم، گفت: کشورهایی که مبتنی بر برنامه پیش رفتند، توسعه یافتند و کشورهایی همچون آرژانتین که شعارهای پوپولیستی دادند، اگرچه ابتدا شرایط خوبی داشتند اما بعد با مشکلات جدی مواجه شدند، از این رو بدون برنامه و با شعار نمیتوان جامعه را اداره کرد.
استاندار فارس با اشاره به شرایط جنگی کشور و هدف قرار گرفتن بخشهایی از کش ر توسط دشمن آمریکایی_صهیونیستی تصریح کرد: در زمینه بازسازی آسیبهای پس از جنگ، بازسازی فقط ساختمانها و اهداف مورد اصابت دشمن نیست، بلکه بازسازی اقتصادی نیز ضروری است و این مهم بدون برنامهریزی دقیق امکانپذیر نیست.
وی بر ضرورت بهروزرسانی آمایش سرزمین بر اساس مزیتهای استان تأکید کرد و افزود: زمانی اقتصاد استان بر اساس کشاورزی و دامداری بود، اما کشاورزی سنتی، برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و خشکسالیهای پیاپی، منجر به آسیب به بخش کشاورزی و دامداری شد و استان فارس نیز دیگر کشش صنایع آببر را ندارد از این رو در توسعه صنعتی استان اولویت با صنایع سبز است و اعتقادی به ایجاد صنایع خشن نداریم.
امیری با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان، تصریح کرد: شهر شیراز و استان فارس باید به عنوان مقصد گردشگری بماند و ما باید صنایع سبز و هایتک را توسعه دهیم که قبلاً در استان وجود داشته اما راکد شده است.
امیری با انتقاد از صدور مجوزهای بیضابطه بدون فراهم ساختن زیرساختها گفت: اگر واحدهای تولیدی ایجاد شوند اما سرمایهگذاری برای تأمین آب و برق و زیرساخت فاضلاب با مشکل مواجه شود منجر به هدر رفت سرمایه می شود به همین دلیل توسعه باید مبتنی بر برنامه آمایش باشد.
بازگشت واحدهای راکد نیازمند برنامه ریزی دقیق است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: کارخانه آی تی آی در حوزه تجهیزات الکترونیک و بردهای مخابراتی، طی یک سال زمینه اشتغال حدود یکهزار نفر را فراهم خواهد کرد.
مدیرکل صمت فارس در تشریح جزئیات این احیا اظهار داشت: ITI به دلیل انباشت بدهی و مشکلات مدیریتی دچار وقفه شده بود، اما در ششصد و شصتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار فارس و با حضور دستگاههای مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکها، تصمیم قطعی برای بازگشت آن گرفته شد.
مجرب با تأکید بر ضرورت برنامهریزی اصولی در اقتصاد استان گفت: احیای واحدهای راکد باید در اولویت برنامههای اقتصادی قرار گیرد و این مهم جز با نگاه علمی، همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت از بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
وی افزود: اولویت توسعه استان بر صنایع سبز، فناوری اطلاعات و صنایع دانشبنیان متمرکز است و راهاندازی مجدد ITI اقدامی منطقی و الگویی برای سایر واحدهای راکد محسوب میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در خصوص برنامه اشتغال این واحد صنعتی گفت: این مجموعه در سه ماه نخست، ۱۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد و در صورت تحقق کامل برنامههای توسعه، طی یک سال آینده ظرفیت اشتغال آن به حدود یکهزار نفر خواهد رسید.
مجرب احیای ITI را حفظ سرمایه ملی، توسعه فناوری و تقویت زنجیره تولید محصولات الکترونیک دانست و یادآور شد: این کارخانه در اوج فعالیت خود بیش از ۱,۶۰۰ نیرو داشت و بیش از ۸۰ درصد تجهیزات زیرساخت مخابراتی کشور (از جمله تولید کارت هوشمند سوخت) را تأمین میکرد.
مدیرکل صمت فارس در پایان با اشاره به عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری گفت: تاکنون ۲۰۹ مصوبه برای ۱۹۴ بنگاه اقتصادی به تصویب رسیده که ۷۸ درصد آنها اجرایی شده است. مجرب تأکید کرد: احیای ITI پس از حدود دو دهه رکود، یکی از مهمترین دستاوردهای حوزه تولید استان به شمار میرود.