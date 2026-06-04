خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر نیروگاه بخار خبر داد:

بازگشت 250 مگاوات به شبکه سراسری با تعمیرات نیروگاه بخار شهیدرجایی

بازگشت 250 مگاوات به شبکه سراسری با تعمیرات نیروگاه بخار شهیدرجایی
کد خبر : 1794156
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر نیروگاه بخار از خروج اضطراری واحد 4 بخار به دلیل رفع محدودیت تولید خبر داد و گفت: با تلاش فشرده و بی‌وقفه متخصصان، اشکالات مهم این واحد 250 مگاواتی در مدت چهار روز برطرف و دوباره به شبکه سراسری کشور پیوست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حبیب شریفی درباره این برنامه تعمیراتی گفت: برای رفع اشکالات باقیمانده، رفع محدودیت تولید و اطمینان از شرایط واحد برای تولید حداکثری و پایدار در طول مدت پیک تابستان 1405 واحد شماره 4 بخار به‌صورت اضطراری از مدار خارج شد.

وی اضافه کرد: با انجام فعالیت‌های فشرده و شبانه‌روزی در مدت چهار روز خروج واحد در کوتاه‌ترین زمان ممکن اشکالات مهم برطرف شد و واحد 250 مگاواتی راه‌اندازی و به شبکه سراسری کشور پیوست.

مدیر نیروگاه بخار شهیدرجایی قزوین گفت: از مهم‌ترین فعالیت‌های انجام‌شده در این واحد می‌توان به تعویض و ترمیم تیوب‌های آسیب‌دیده و معیوب ریهیتر در پاس یک کوره، تعمیر هیتر فشار قوی شماره 6 و رفع نشتی آن، جوشکاری و ترمیم نقاط معیوب دیواره‌های کانال دود و بدنه ایرهیترها و رفع نشتی دودها بوده است.

شریفی افزود: همچنین از دیگر تعمیرات انجام‌گرفته می‌توان به جوشکاری و ترمیم دیافراگم‌های معیوب ایرهیترها و مهار شبکه‌ها، تعویض سیل‌های معیوب و تنظیمات مجدد آنها و بیش از 30 فعالیت تعمیراتی در حوزه تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق اشاره کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت‌های سنگین و اثرگذار انجام‌شده برای رفع محدودیت تولید واحد ناشی از افزایش فشار کوره، تمیزکاری المان‌های ریهیتر در پاس 2 کوره و تمیزکاری المان‌های سوپرهیتر اولیه در پاس 3 کوره به روش مکانیکی بود که در کمترین زمان ممکن و به‌صورت شبانه‌روزی توسط متخصصان این شرکت صورت پذیرفت.

مدیر نیروگاه بخار شهیدرجایی گفت: واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی که با محدودیت تولید به دلیل بالا بودن فشار کوره از مدار تولید خارج شده بود، با پایان یافتن فعالیت‌های تعمیراتی، دوباره به شبکه سراسری تولید پیوست.  

شریفی تصریح کرد: با بازگشت دوباره واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهیدرجایی 250 مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق شد تا کمترین خللی در تأمین انرژی الکتریکی پایدار و مطمئن برای خدمت‌رسانی به مصرف‌کنندگان ایجاد نشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی