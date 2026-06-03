احتمال شنیده شدن صداهای شدید انفجار امروز چهارشنبه در بندرعباس
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد: امروز چهارشنبه، انفجارهای کنترل شده برخی مهمات دشمن در اطراف شهر بندرعباس انجام خواهد شد که ممکن است صدای برخی انفجارها شدید باشد.
به گزارش ایلنا، احمد نفیسی روز چهارشنبه در این زمینه افزود: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عملنکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی - صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار امروز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۴۰۵ وجود دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه انفجارها کاملا کنترل شده است جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، در هفتههای اخیر چند مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان انجام شده است.
این اقدامات در چارچوب برنامههای دورهای پاکسازی و ایمنسازی مناطق نظامی و پیرامونی صورت میگیرد تا از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان جلوگیری شود.