۱۹۰۰ واحد صنعتی استان اصفهان از جنگ آسیب دیدند

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد روز چهارشنبه در آیین افتتاح نیروگاه ۱۱۷ مگاواتی متانول کاوه در اردستان، افزود: سال ۱۴۰۳ از نظر خشکسالی برای استان اصفهان بسیار دشوار بود،جنگ ۱۲ روزه بیشترین آسیب را به این استان وارد کرد و در جنگ تحمیلی سوم نیز خسارت‌های سنگینی به صنایع وارد شد.

وی با بیان این که اصفهان تنها استانی است که مقر استانداری آن در جنگ اخیر تخریب شد در عین حال عنوان کرد که این استان به آثار فرهنگی خود می‌بالد و افزود: متاسفانه آثار تاریخی این استان در اثر شبیخون فرهنگی دشمن نیز آسیب دیده است.

استاندار اصفهان با تاکید بر نقش صنایع در مدیریت منابع، تصریح کرد: صنایع اصفهان با وجود مشارکت جدی در تولید، در مصرف نیز سرآمد هستند و کمترین میزان آب شرب را در کشور مصرف می‌کنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به تخریب گسترده واحدهای صنعتی، افزود: یکهزار و ۹۰۰ صنعت در استان آسیب دیده‌اند، متأسفانه فولاد را در اختیار نداریم و بسیاری از مجموعه‌های بزرگ از بین رفته‌اند و از وزارت نیرو تقاضای کمک داریم.

وی با یادآوری نقش استان اصفهان در دوران دفاع مقدس، گفت: این استان در جنگ تحمیلی هشت ساله بیشترین شهید را تقدیم کرده است و از مسئولان کشوری تقاضا داریم اعتبار لازم برای تأمین برق مجموعه‌های گلخانه‌ای و چاه‌های کشاورزی استان تخصیص یابد.

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