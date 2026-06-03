به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس علی‌آبادی روز چهارشنبه در حاشیه آیین افتتاح نیروگاه ۱۱۷ مگاواتی خورشیدی مجتمع پتروشیمی متانول کاوه اردستان، در جمع خبرنگاران افزود: برخی افراد در این شرایط سخت کشور تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشند، در حالی که همه ما باید به یکدیگر کمک کنیم. تلاش ما تأمین برق و آب پایدار برای همه مصرف کنندگان متناسب با اهداف راهبردی کشور است.

وی با تاکید بر وجود قواعد مشخص برای افراد پرمصرف در حوزه آب و برق، اظهار داشت: این قواعد توسط همه دستگاه‌ها رعایت می‌شود و چنانچه افرادی از این مقررات تعدی کنند، در مرحله نخست جریمه مالی برای آن‌ها اعمال و در صورت تداوم الگوی مصرف بالا، آب و برق آن‌ها مطابق قانون و با اولویت منافع ملی قطع می‌شود.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش گفت: هم‌اکنون در مرحله انقلاب صنعتی چهارم در مقیاس جهانی قرار داریم و حرکت به سمت برقی‌سازی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور چهار برابر شده، افزود: اکنون از مرز ۶ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر عبور کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۱ هزار مگاوات برسد.

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