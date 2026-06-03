وزیر نیرو:
برق و آب مشترکان پرمصرف قطع میشود
وزیر نیرو گفت: در صورت تجاوز از قواعد تعیین شده مصرف، ابتدا جریمه مالی در نظر گرفته و در صورت ادامه روند پرمصرفی، آب و برق مشترکان قطع خواهد شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس علیآبادی روز چهارشنبه در حاشیه آیین افتتاح نیروگاه ۱۱۷ مگاواتی خورشیدی مجتمع پتروشیمی متانول کاوه اردستان، در جمع خبرنگاران افزود: برخی افراد در این شرایط سخت کشور تنها به منافع شخصی خود میاندیشند، در حالی که همه ما باید به یکدیگر کمک کنیم. تلاش ما تأمین برق و آب پایدار برای همه مصرف کنندگان متناسب با اهداف راهبردی کشور است.
وی با تاکید بر وجود قواعد مشخص برای افراد پرمصرف در حوزه آب و برق، اظهار داشت: این قواعد توسط همه دستگاهها رعایت میشود و چنانچه افرادی از این مقررات تعدی کنند، در مرحله نخست جریمه مالی برای آنها اعمال و در صورت تداوم الگوی مصرف بالا، آب و برق آنها مطابق قانون و با اولویت منافع ملی قطع میشود.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش گفت: هماکنون در مرحله انقلاب صنعتی چهارم در مقیاس جهانی قرار داریم و حرکت به سمت برقیسازی و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی با بیان اینکه از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور چهار برابر شده، افزود: اکنون از مرز ۶ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر عبور کردهایم و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۱ هزار مگاوات برسد.