معاون راهداری استان خبرداد:
نظارت بر فرآیند حملونقل محصولات کشاورزی گلستان در فصل برداشت
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: همزمان با برداشت محصول گندم، کلزا، سیب زمینی، باقلا و نخود فرنگی در استان، زنجیره تأمین حملونقل این محصولات نیز با تمام توان فعال است.
به گزارش ایلنا از گلستان، محسن یازرلو در حاشیه بازدید از مراکز بارگیری، اظهارکرد: از ابتدای فصل برداشت از اواخر فروردین ماه تا ۱۱ خردادماه جاری ۱۵۱ هزار و ۱۳ تن از این محصولات طی ۲۰ هزار و ۸۹۶ سفر حمل و نقل شده است.
وی افزود: لزوم نظارت بر عملکرد شرکتهای حملونقل، بازرسی فنی ناوگان برای حفظ سلامت محصول و رعایت نرخهای مصوب از مواردی است که بر آنها تأکید میشود.
یازرلو با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که محصول کشاورز در کمترین زمان ممکن از مزارع به مراکز عرضه برسد، خاطرنشان کرد: بخش حمل و نقل اداره کل آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات کشاورزان عزیز از طریق سامانه ۱۴۱ در خصوص فرآیند جابهجایی محصولات است.