رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور:
بیش از ۱۳ هزار استاندارد آموزشی در کشور وجود دارد
مهارتآموزی کشور را در برابر تهدید اقتصادی دشمن بیمه میکند
رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور اظهار کرد: تا زمانی که شهدا الگوی نسل جوان و آیندهسازان کشور باشند هیچ دشمنی قادر نخواهد بود برای ایران اسلامی مشکلی ایجاد کند، امروز بیش از ۱۳ هزار استاندارد آموزشی در کشور وجود دارد که میتواند به فرزندان این سرزمین آموزش داده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، غلامحسین محمدی روز چهارشنبه در نخستین یادواره شهدای جنگ رمضان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور به میزبانی فنی و حرفه ای مریانج همدان اظهار کرد: امروز ایران اسلامی به برکت خون شهدا و ایثارگری رزمندگان با صلابت در مسیر پیشرفت حرکت میکند و دشمنان نتوانستهاند کوچکترین خللی در اراده ملت ایران ایجاد کنند.
وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: این انقلاب حاصل خون صدها هزار شهید است و ملت ایران برای حفظ عزت، استقلال و پیشرفت کشور آمادگی دارد در این مسیر هزاران شهید دیگر تقدیم کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمهوری اسلامی ایران در سایه رشادت شهدا، فرماندهان و رزمندگان اسلام با اقتدار و استواری مسیر خود را ادامه میدهد و حماسه مقاومت ملت ایران در برابر قدرتهای بزرگ جهان سالها در محافل مختلف نقل خواهد شد.
وی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ رمضان افزود: دشمن در این جنگ تلاش کرد مهمترین نقاط قدرت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهد، در حوزه سیاسی، رهبران و شخصیتهای اثرگذار کشور را نشانه گرفت، در بعد اجتماعی به دنبال ضربه زدن به همبستگی، وحدت و انسجام ملی بود و در حوزه نظامی نیز فرماندهان برجسته و والامقام کشور را هدف قرار داد.
محمدی با تأکید بر نقش آموزش در اقتدار ملی افزود: یکی از مهمترین پشتوانههای کشور، نظام آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با بیان اینکه ملت ایران طی ماههای گذشته جلوهای از اقتدار ملی را به نمایش گذاشتند، تاکید کرد: هیچ موشکی حریف اراده، اقتدار و پیشرفت علمی ایران نیست.
محمدی در ادامه عنوان کرد: مراکز آموزشی، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، صنایع دانشبنیان و مجموعههای فناورانه از مهمترین ارکان توسعه کشور هستند و تقویت این زیرساختها تضمینکننده آینده ایران خواهد بود.
وی ادامه داد: دشمن غافل از این واقعیت بود که جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصهها با اتخاذ راهبردهای مناسب و با حضور آگاهانه مردم در صحنه، نه تنها آسیب ندید بلکه قدرتمندتر از گذشته ظاهر شد و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
محمدی با اشاره به جنگ اقتصادی و فناوری علیه کشور گفت: دشمن در آخرین مرحله حوزههای فناوری، آموزش و تولید را هدف قرار داد و تصور میکرد با حملات تروریستی به مراکز تحقیقاتی، علمی، آموزشی و تولیدی میتواند روند توسعه کشور را متوقف کند، اما بار دیگر دچار خطای محاسباتی شد.
رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور تاکید کرد: پادزهر این اقدامات در درون کشور وجود دارد و آن نیز سرمایه عظیم انسانی، دانش، فناوری، آموزش و انتقال تجربه است، مهندسان، متخصصان، پزشکان و دانشمندان بزرگترین سرمایههای ایران اسلامی هستند و با آسیب دیدن زیرساختهای فیزیکی، روند پیشرفت و توسعه کشور متوقف نخواهد شد.
در پایان مراسم از خانواده شهدا و مجروحان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جنگ رمضان قدردانی شد.