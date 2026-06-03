رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:
2 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی در کنارگذر شمالی اراک
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 با تریلر در کنارگذر شمالی اراک، 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: این حادثه رانندگی در کنارگذر شمالی اراک و در محدوده بعد از منطقه «گاوخانه» به وقوع پیوست. در این راستا بلافاصله پس از اعلام به سامانه 115، تیمهای عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی به تعداد کشته و زخمیشدگان این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این سانحه دلخراش به دلیل شدت جراحات وارده، 2 نفر از سرنشینان خودروی پژو 206 در دم جان باختند. همچنین یک نفر دیگر از سرنشینان نیز دچار مصدومیت شده بود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شد.